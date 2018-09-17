Şarköy'de deniz kenarında hayvan ölüsü bulundu

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi Mürefte sahilinde telef olmuş hayvan ölüsü bulundu. Hayvan ölüsü incelenmek üzere alındı.
Mürefte sahilinde yürüyüşe çıkan Müzeyyen Gürkan, deniz kenarında hayvan ölüsü olduğu ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri ve Şarköy Belediyesi görevlilerince deniz kenarından kıyıya çıkarılan hayvan ölüsü, incelenmek üzere Tekirdağ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince olay yerinden götürüldü.
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