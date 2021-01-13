HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şarköy’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Şarköy’de fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

13.01.2021 18:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, direkler ve ağaçlar devrildi.Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası Trakya’da yağış ile birlikte fırtına da etkili oldu.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çatılar uçtu, direkler ve ağaçlar devrildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan turuncu kodlu uyarı sonrası Trakya’da yağış ile birlikte fırtına da etkili oldu. Yeniköy ve Terziköy’de yağmurla birlikte etkili olan fırtına sebebiyle çatılarda bulunan sac ve kiremitler uçarken, bazı evlerin de camları kırıldı. Fırtınadan dolayı bazı yerlerde ağaçlar ve direkler devrildi. Fırtına sonrası hasar tespit çalışması başlatıldı. Çatısı uçan bazı ahırdaki hayvanlar, başka bir ahıra götürüldü. Çatısı uçan bazı evler, açıkta kalan bölgeye branda çekerek korunmaya çalıştı.
Şarköy Kaymakamı Şenol Kaya ve İlçe Jandarma Komutanı Hasan Doğan, hasar tespit çalışmalarına katıldı. Kaymakam Kaya, fırtınada zarar gören vatandaşların yanında olacaklarını ve bu yaraları saracakları belirtti. Mahallelerde yere devrilen ağaçları kaldırma çalışmaları yapılırken, TREDAŞ ekipleri de zarar gören elektrik direkleri ve tellerini onarma çalışması başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Ankara'da kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendiAnkara'da kartpostallık kar manzaraları havadan görüntülendi
23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?23 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 23?
1/

En Çok Okunan Haberler

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

220 milyon dolar değerindeki Bitcoin cüzdanı şifresini hatırlamak için iki hakkı kaldı

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

Sürpriz gelişme! 11 yıllık evlilik bitti

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Saat vererek uyardı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Konya'da dehşet! Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Önce bacanağını sonra kayınpederini pompalı tüfekle öldürdü

Trabzon'da korkutan yangın! 10 eve sıçradı

Trabzon'da korkutan yangın! 10 eve sıçradı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Sağlık Bakanı Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Son dakika! Çin aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi

Çin aşısına 'Acil Kullanım Onayı' verildi

HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

HES kodundan riskli grupta olduğu görülünce ambulansla evine gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.