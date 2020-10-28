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Şarköy’de hortum sonrası yaşanan selde evleri su bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 16:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli meydana gelen hortum sonrası yağan yağmurla birlikte oluşan selde bazı evleri su bastı.Marmara Denizi’nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli meydana gelen hortum sonrası yağan yağmurla birlikte oluşan selde bazı evleri su bastı.
Marmara Denizi’nin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumdan sonra ilçede bir anda sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesi’nde su baskınları meydana geldi. Bazı evleri su basarken, sokaklarda ise balçık oluştu. Vatandaşlar, balçıkla kaplanan sokaklarda ilerlemekte zorluk yaşadı.
Hüseyin Balkan isimli vatandaş, hortum sonrasında ilçede sağanak yağış meydana geldiğini ifade etti. Sağanak yağışla birlikte oluşan su baskınlarının köprüyü tıkadığını dile getiren Balkan, “Yağmur sırasında evdeydim. Ben çıktığımda buradan baya sular geldi” dedi.
Evi su basan bazı vatandaşlar, “Yağmur sonrasında sel geldi. Dere taştı, oradan sular buraya geldi. Yaklaşık bir buçuk saat sürdü” dediler.
Yağış sonrasında sokaklarda temizlik, su basan evlerde ise tahliye çalışması başlatıldı.

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