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Şarköy’de testereli, bıçaklı kavga: 1 yaralı

06.02.2021 14:10 | Son Güncelleme:
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Şarköy’de testereli, bıçaklı kavga: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan bıçaklı ve testereli kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde çıkan bıçaklı ve testereli kavgada 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, 24 saat geçmeden biri yaralanın kayınbiraderi olan 2 şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Camikebir Mahallesi’nde dün çıkan, bıçak ve testere kullanılan kavgada R.K. isimli şahıs bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalaması için çalışma başlattı. Ekipler olay yerinde bulunan delilleri inceleyerek olayı gerçekleştirenlerden birinin kayınbiraderi olduğunu belirledi.
Polis ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda 24 saat geçmeden olayı şüphelisi V.O. ve Gökhan Ç.’yi yakaladı. Yaralının kayınbiraderi V.O.’nun üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı kelebek diye tabir edilen bıçak, olay esnasında üzerinde bulunan metal bilye atan tabanca ve olayda yaralı şahıs tarafından kullanıldığı değerlendirilen testere ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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