HABER

Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:12 | Son Güncelleme

FENER Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan St.İoannis Theologos Manastırı'na Yeni Zelanda'dan gelen metropolit Amfilohios'u atadı.

Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti

Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)- FENER Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde bulunan St.İoannis Theologos Manastırı'na Yeni Zelanda'dan gelen metropolit Amfilohios'u atadı. Atama nedeniyle manastırda yapılan ayine Fener Rum Patriği
Bartholomeos da katıldı.
Fener Rum Patrikhanesi, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'nde 1865 yılında yapılan ve restore edilmesi için çalışmaların sürdüğü St. İoannis Theologos Manastırı'na ilk kez metropolit atadı. Daha önce Yeni Zelanda'da görev yapan Amfilohios, Şarköy metropoliti alarak atandı. Yeni metropolitin atanması nedeniyle manastırda düzenlenen ayine, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile bazı metropolitler ile Yunanistan'ın Selanik, Kavala kentlerine bölgeden mübadele sırasında göç eden Rumların, torunları da katıldı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, patrik giysisini giyerek, düzenlenen ayini yönetti. Bartholomeos, ayin sonrası yaptığı açıklamada, "Yüce Allah'a, lütfettiklerine şükür ettik. Bu manastırın kurulmasında emeği olan, Başpiskoposa, Metropolitan'a, ölmüşlerimizin ruhuna hizmetlerinden dolayı dua ettik" dedi.
Daha sonra Hoşköy'de yemeğe katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Demirtepe'de subay olarak yaptığını belirterek, "Askerliğimi yaptığım sırada, subay arkadaşlarım ve eşleriyle birlikte Şarköy'e gelmiştim. Burada çektirdiğim fotoğraflar hala durur. Şarköy'e yarım asır sonra gedikten sonra 7 yıl sonra tekrar gelmek nasip oldu. Bu yörenin önemli tarihi yerlerini görmeye geldik. Havada çok güzel. Buranın ahalisi çok misafirperver, bize karşı kibar davranıyor" dedi.
Bartholomeos, daha sonra yöre şaraplarının tadına bakıp, üzüm bağlarını gezdi.

FOTOĞRAFLI

Şarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönettiŞarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönettiŞarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönettiŞarköy'deki manastıra ilk kez metropolit atandı, Bartholomeos ayini yönetti

PARTNERDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçekDünya hakkında hiç duymadığınız 10 şaşırtıcı gerçek
Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyorSıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor
Tabancayla vurulan köpek ameliyat edildiTabancayla vurulan köpek ameliyat edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Otellerde yer kalmadı! Turistler akın akın oraya gidiyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıp köpük partisiyle eğleniyor

Sıcaktan bunalanlar kendileri buz gibi suya atıyor

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Ege'nin saklı körfezi: Saros

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.