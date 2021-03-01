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Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı

01.03.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Sarkozy hapis cezasına çarptırıldı

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkındaki "yolsuzluk" ve "nüfuzu kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davada iki yıllı tecilli üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa Eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin"yolsuzluk" ve "nüfuzu kötüye kullanma" suçlarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Paris Adalet Sarayı'ndan yapılan açıklamada Sarkozy'nin iki yılı tecilli olmak üzere üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

2007-2012 yılları arasında Fransa'da cumhurbaşkanlığı görevidne bulunan Sarkozy, hakkındaki suçlamaları geri çevirmiş ve mali soruşturmaları yürüten "savcıların cadı avının kurbanı" olduğunu söylemişti.

Sarkozy'nin kararı temyize götürmek için on gün süresi bulunuyor. Sarkozy, ülkenin eski cumhurbaşkanlarından Jacques Chirac'ın ardından yolsuzluk nedeniyle yargılanan ikinci cumhurbaşkanı oldu.

Sarkozy neyle suçlanıyor?

Sarkozy'nin, 2014 yılının başlarında avukatı aracılığıyla eski yargıç Gilbert Azibert'ten hakkındaki bir soruşturmayla ilgili gizli bilgileri istediği ve bunun karşılığında da Azibert'e Monaco Prensliği'nde istediği göreve getirilmesi için yardımcı olmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Sarkozy hakkındaki suçlamalar, avukatlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenmesi sonucu ortaya çıkmıştı.

Ancak bu, Sarkozy hakkında yürütülen tek yargı süreci değil. Hakkında başka soruşturmalar da yürütülen Sarkozy, 2012 yılındaki seçim kampanyasının yasadışı şekilde finanse edildiği ve ayrıca 2007 yılında da Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyası için mali yardım aldığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

Reuters,dpa/BÖ,TY

©Deutsche Welle Türkçe

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