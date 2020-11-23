Sarkozy rüşvet vermekten hakim karşısında

Nicolas Sarkozy'nin rüşvet vermek suçlamasıyla Paris'te yargılanmasına başlandı.Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, rüşvet vermek ve yargıyı yasadışı şekilde etkilemeye çalışmak suçlamalarıyla bugün hakim karşısına çıktı. Hakkında 10 yıla kadar hapis ve yaklaşık 1 milyon euro da para cezası istenen Sarkozy, yargılandığı davanın ilk duruşmasında hakkındaki suçlamaları geri çevirerek davayı da "skandal" olarak nitelendirdi.

Sarkozy, davada avukatı Thierry Herzog ile birlikte yargılanıyor.

Sarkozy neyle suçlanıyor?

Fransa'nın savaş sonrası tarihinde yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkan ilk cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, 2014 yılının başlarında avukatı aracılığıyla eski başsavcı Gilbert Azibert'ten hakkındaki bir soruşturmayla ilgili gizli bilgileri istediği ve bunun karşılığında da Azibert'e Monaco Prensliği'nde istediği göreve getirilmesi için yardımcı olmayı teklif ettiği iddia ediliyor.

Sarkozy hakkındaki suçlamalar , avukatlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinin dinlenmesi sonucu ortaya çıkmıştı.