Sarkozy ‘Yolsuzluktan’ Hakim Karşısında

Fransa'da 5'inci Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanı nüfuzunu kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiasıyla hakim karşısına çıktı. "Dinleme skandalı" adıyla bilinen davada eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sahte bir isim üzerine alınan bir gizli telefonda, avukatı Thierry Herzog aracılığıyla, hakkındaki davalarla ilgili bilgi alabilmek için Hakim Gilbert Azibert'e Monaco’da hakimlik teklif etmekle suçlanıyor. Sarkozy hakkında, uzun süren soruşturma döneminden sonra açılan yolsuzluk davası yeni Paris Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Charlie Hebdo duruşmalarının da görüldüğü aynı binada kameralar Sarkozy'nin ön girişi kullanmasını beklerken, Sarkozy duruşma salonuna yoğun güvenlik önlemleri altında, farklı bir girişten alındı. Üç sanıklı davaya Sarkozy ve telefonları dinlenen avukatı Thierry Herzog katılırken, 74 yaşındaki Hakim Gilbert Azibert, Corona virüsü salgını ortamında duruşmaya katılmayarak, avukatları aracılığıyla, "yaşı itibariyle risk altında olduğu için mahkemeye çıkacak durumda olmadığına ilişkin bir doktor raporu" sundu.

Mahkeme heyeti, Azibert'in video konferans yoluyla duruşmaya katılmasını önerdi. Avukatları, "müvekkillerinin kendisini savunmakta kararlı olduğunu, ancak bu kadar ağır bir dosyanın video konferans aracılığıyla yapılamayacağını" belirterek, talebe itiraz etti. Sonunda mahkeme, Azibert'in durumunun uzman doktorlar tarafından belirlenmesi için duruşmalara Perşembe gününe kadar ara verdi. Duruşma öncesinde BFM TV haber kanalına bir söyleşi veren ve "hukuk mücadelesi vermekte kararlı olduğunu" açıklayan Sarkozy, "Ben yolsuzluk yapmış birisi değilim. Mahkeme önünde kendimi anlatacağım. Çünkü ben hiçbir zaman sorumluluklarımdan kaçmadım" dedi. 10 yıl hapis cezası riski Fransa'da 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisindeki ön seçimlerde François Fillon karşısında kaybeden Nicolas Sarkozy, 2016 yılı sonunda siyasi arenadan çekilmişti. Sarkozy, avukat Herzog ve hakim Azibert ile birlikte, 10 yıl hapis ve 1 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya. Sarkozy'den önce Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da "Paris Belediye başkanlığı döneminde bazı çalışanlara, belediyeye gelmedikleri halde maaş ödenmesi" suçundan 2011 yılında yargılanmış ve ceza almıştı. Ancak Chirac, sağlık durumu elvermediği için mahkemeye gelmemişti. Sarkozy, yolsuzluk suçundan hakim karşısına çıkan ilk cumhurbaşkanı oldu.