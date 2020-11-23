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Sarkozy ‘Yolsuzluktan’ Hakim Karşısında

23.11.2020 21:51 | Son Güncelleme:
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Sarkozy ‘Yolsuzluktan’ Hakim Karşısında

"Dinleme skandalı" adıyla bilinen davada eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sahte bir isim üzerine alınan bir gizli telefonda, avukatı Thierry Herzog aracılığıyla, hakkındaki davalarla ilgili bilgi alabilmek için Hakim Gilbert Azibert'e Monaco’da hakimlik teklif etmekle suçlanıyor

Fransa'da 5'inci Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir eski cumhurbaşkanı nüfuzunu kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiasıyla hakim karşısına çıktı. "Dinleme skandalı" adıyla bilinen davada eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, sahte bir isim üzerine alınan bir gizli telefonda, avukatı Thierry Herzog aracılığıyla, hakkındaki davalarla ilgili bilgi alabilmek için Hakim Gilbert Azibert'e Monaco’da hakimlik teklif etmekle suçlanıyor.

Sarkozy hakkında, uzun süren soruşturma döneminden sonra açılan yolsuzluk davası yeni Paris Adliyesi'nde görülmeye başlandı. Charlie Hebdo duruşmalarının da görüldüğü aynı binada kameralar Sarkozy'nin ön girişi kullanmasını beklerken, Sarkozy duruşma salonuna yoğun güvenlik önlemleri altında, farklı bir girişten alındı.

Üç sanıklı davaya Sarkozy ve telefonları dinlenen avukatı Thierry Herzog katılırken, 74 yaşındaki Hakim Gilbert Azibert, Corona virüsü salgını ortamında duruşmaya katılmayarak, avukatları aracılığıyla, "yaşı itibariyle risk altında olduğu için mahkemeye çıkacak durumda olmadığına ilişkin bir doktor raporu" sundu.

Mahkeme heyeti, Azibert'in video konferans yoluyla duruşmaya katılmasını önerdi. Avukatları, "müvekkillerinin kendisini savunmakta kararlı olduğunu, ancak bu kadar ağır bir dosyanın video konferans aracılığıyla yapılamayacağını" belirterek, talebe itiraz etti.

Sonunda mahkeme, Azibert'in durumunun uzman doktorlar tarafından belirlenmesi için duruşmalara Perşembe gününe kadar ara verdi.

Duruşma öncesinde BFM TV haber kanalına bir söyleşi veren ve "hukuk mücadelesi vermekte kararlı olduğunu" açıklayan Sarkozy, "Ben yolsuzluk yapmış birisi değilim. Mahkeme önünde kendimi anlatacağım. Çünkü ben hiçbir zaman sorumluluklarımdan kaçmadım" dedi.

10 yıl hapis cezası riski

Fransa'da 2017'de yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partisindeki ön seçimlerde François Fillon karşısında kaybeden Nicolas Sarkozy, 2016 yılı sonunda siyasi arenadan çekilmişti. Sarkozy, avukat Herzog ve hakim Azibert ile birlikte, 10 yıl hapis ve 1 milyon Euro para cezasıyla karşı karşıya.

Sarkozy'den önce Cumhurbaşkanı Jacques Chirac da "Paris Belediye başkanlığı döneminde bazı çalışanlara, belediyeye gelmedikleri halde maaş ödenmesi" suçundan 2011 yılında yargılanmış ve ceza almıştı. Ancak Chirac, sağlık durumu elvermediği için mahkemeye gelmemişti. Sarkozy, yolsuzluk suçundan hakim karşısına çıkan ilk cumhurbaşkanı oldu.

Nasıl yakalandı?

Dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kozmetik devi L'Oreal'in yaşlı patronu Lilliane Bettencourt'u, yaşlılığından istifade ederek, kapalı zarflar içinde yasa dışı yollardan bağış almakla suçlamıştı. Bu dava sırasında, Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog, telefonları dinlendiği için eski bir sınıf arkadaşı olan Paul Bismuth'ün adını kullanarak gizli bir hat aldı.

Gizli numaradan arkadaşı Yargıtay hakimi Gilbert Azibert'i arayarak, kendilerine davanın "çok gizli" içeriği hakkında bilgi vermesini istediği tespit edildi. Soruşturma hakimleri, Sarkozy hakkındaki bir başka dosyadan, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kendisine milyonlarca Euro seçim yardımı yaptığı iddiasını incelemek için cumhurbaşkanı ve avukatının telefonlarını dinlerken böyle bir bilgiye ulaştı.

Herzog, Sarkozy ile gizli numaradan, 5 Şubat 2014'te yaptığı bir görüşmede, "Hakim Azibert ile konuştuğunu, kendisine Monaco'dan söz ettiğini" dile getiriyor. Sarkozy d "Hiç sorun değil. O'na söyle, o işle ben ilgileniyorum. Haftaya Prens ile görüşmem var" diye yanıtlıyor. Hakimler, Sarkozy'nin, Azibert'ten aldığı bilgi karşılığında, ona Monaco Danıştay temsilciliğini önerdiğini iddia ediyor.

Ancak bu görüşmeden 6 yıl sonra Sarkozy savunmasında, L'Oreal davasından beraat ettiğini, Libya soruşturmasındaki en temel tanığın, hakimlerin baskısıyla Sarkozy'yi suçladığını açıklayarak kendisini akladığını, Azibert'in Monaco'ya atanmadığını ve kendisinin de 2014 kışında Prens Albert ile görüşmesiğini belirtiyor. Sarkozy bu nedenle hakimlerin kendisini suçlayamayacaklarını öne sürüyor.

Duruşmaya Perşembe günü, Azibert hakkındaki uzman raporunun gelmesinin ardından devam edilecek.

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