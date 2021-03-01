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Sarkozy'ye Yolsuzluk Davasından 3 Yıl Hapis Cezası

01.03.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Sarkozy'ye Yolsuzluk Davasından 3 Yıl Hapis Cezası

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, nüfuzunu kullanarak, hakkındaki yolsuzluk davasında, avukatı aracılığıyla, yargıtay hakiminden davayla ilgili gizli bilgileri almaya çalışmak suçundan 1 yılı kapalı, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, nüfuzunu kullanarak, hakkındaki Bettencourt yolsuzluk davası sırasında, avukatı Thierry Herzog aracılığıyla, yargıtay hakimi Gilbert Azibert'ten, davayla ilgili gizli bilgileri almaya çalışmak suçundan 1 yılı kapalı, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hakim, Sarkozy'nin bu bir yılı, evinde, elektronik bileklikle geçirmesine karar verdi.

Paris Adliyesi 32. Ceza Dairesi, uzun zamandır beklenen ve eski Cumhurbaşkanı'nın siyasi geleceğini de yakından etkileyecek "telefon dinleme skandalı" ile ilgili kararını açıkladı. Davalı Sarkozy, avukatı Thierry Herzog ve yargıtay hakimi Gibert Azibert, karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Sarkozy, avukatı Herzog ve hakim Azibert'i "Mesleki gizliliği ihlal etmek ve pasif yolsuzluktan" suçlu buldu. Mahkeme, "Delillerin ve tanıklıkların, bir yolsuzluk anlaşması yapıldığının tespit edildiğine" hüküm getirdi.

Nicolas Sarkozy, hakkındaki Bettencourt yolsuzluk davası sırasında, nüfuzunu kullanarak, avukatı Thierry Herzog aracılığıyla, yargıtay hakimlerinden Gilbert Azibert'ten, davayla ilgili gizli bilgileri almaya çalışmaktan yargılandı. Sarkozy'nin bu yardımı karşılığında, Hakim Azibert'e Monaco'da prestijli bir görev sözü verdiği de iddia edildi.

İddialar, soruşturma hakimlerinin, Bettencourt davası sırasında Sarkozy ve avukatı Herzog'un telefonlarını dinlemesiyle ortaya çıkmıştı.

"Paul Bismuth" adındaki eski bir okul arkadaşının adına bir telefon kartı alarak avukatıyla gizli görüşen Sarkozy'nin bu konuşma sırasında, Azibert'e yeni görev verilmesi konusunu görüştüğü tespit edildi. Ancak, Azibert'in yeni bir göreve atanmaması nedeniyle dava pek çok hukuk çevresi tarafından eleştirilmiş, hakimlerin "yasadışı dinleme yaptıkları" öne sürülmüştü.

Kasım sonu ve Aralık ayı başında üç hafta süren "gizli dinleme" davası boyunca, Nicolas Sarkozy, avukatı Thierry Herzog ve hakim Gilbert Azibert'in avukatları, "Sarkozy'ye karşı politik bir dava güden hakimlerin, yasadışı dinleme yoluyla fazntaziler ürettiği ve olmayan bir atama nedeniyle eski Cumhurbaşkanını suçlamaya çalıştıklarını" savundu. Avukatlar, elde hiçbir delil olmadığı için 3 sanığın da suçsuz olduğuna karar verilmesini talep etti.

Ancak duruşmaların tamamlanmasının ardından savcılık, Nicolas Sarkozy hakkında 2 yılı kapalı olmak üzere 4 yıl hapis cezası verilmesini istedi.

Savcının bu talebiyle, ilk kez, beşinci cumhuriyet tarihinde bir cumhurbaşkanı hakkında kapalı hapis cezası talep edildi. Sarkozy'den önce, sadece eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2011 yılında, Paris Belediyesi'ne partilileri çalışıyor göstermekten, iki yıl "tecilli" hapis cezasına çarptırılmıştı.

2007 ile 2012 yılları arasında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Sarkozy, birbiri ardına aklandığı yolsuzluk iddiaları nedeniyle, 2016 yılında partisindeki önseçimleri kaybetmişti.

Sarkozy hakkında 15 gün sonra, seçim kampanyasında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan ve Bygmalion adı verilen yeni bir yolsuzluk davası başlıyor.

Eski Cumhurbaşkanı, ayrıca eski Libya lideri Muammer Kaddafi'den, seçim kampanyası sırasında, çantalar içinde nakit ve yasadışı yardım aldığı" iddialarıyla ayrı bir davadan da yargılanacak.

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