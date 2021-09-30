Sarkozy'ye Yolsuzluktan 1 Yıl Hapis Cezası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de katıldığı cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sırasında faturalarda sahtecilik yaparak "yasadışı finansman elde etmek" suçundan yargılandığı davada 1 yıl hapsi cezasına çarptırıldı. Fransa tarihinde hapis cezası alan ilk ve tek cumhurbaşkanı olarak tarihe geçen Sarkozy, cezasını elektrikli bileklikle tamamlayacak.

Paris Ceza Mahkemesi, Sarkozy'nin, "çifte faturalandırma" yaparak seçim kampanyalarındaki yasal sınırın iki katı üzerinde seçim harcaması yaptığına ilişkin davada kararını açıkladı. Sarkozy, seçim kampanyasını yürüten Bygmalion firmasından adını alan "Bygmalion Davası'nda" suçlu bulundu.

Paris Adliyesi'nde görülen karar duruşmasında, eski cumhurbaşkanı Paris Ceza Mahkemesi tarafından, 6 ayı tecilli 1 yıl hapis cezası aldı. En ağır ceza Sarkozy'nin kampanya direktörü Jerome Lavrilleux'ye verildi. Lavrilleux, 1 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy ve Lavrilleux'nün yanısıra Bygmalion firması yöneticileri ile kampanya görevlileri olmak üzere toplam 13 kişiye de ceza yağdı. Sarkozy, 6 aylık hapis cezası süresince elektrikli bileklikle izlenecek.

Yasal sınırın 2 katı harcama

Mahkeme Başkanı Caroline Viguier'e göre, Sarkozy, seçim harcamaları için yasal tavanı "aşma riskine karşı yazılı olarak uyarıldıktan" sonra "mitingler düzenlemeye devam etti". Yargıç, "Bu kendisinin ilk seçim kampanyası değildi, aday olarak tecrübesi vardı, yasal sınırı aştığını bilmemesi imkansız" dedi. Hakim Caroline Viguier, "Sarkozy'nin yasal harcama üst sınırını çok iyi bildiğini, 42,8 milyon Euro harcama ile yasal tavanın 2 katı üzerinde harcama yaptığını, yapılan harcamalar üzerinde kasıtlı olarak herhangi bir denetim uygulamadığını" söyledi.

Karar duruşmasına katılmayan eski cumhurbaşkanı, avukatları aracılığıyla davayı temyize götüreceğini açıkladı. Sarkozy'nin daha önce görülen "dinleme skandalı davasında" birlikte yargılandığı avukatı Thierry Herzog, dava çıkışında yaptığı açıklamada, "Az önce kendisiyle telefonda görüştüm. Davayı temyiz etmemi istedi. Derhal temyiz başvurusu yapacağım. Cezalar son derece yüksek. Sayın Sarkozy, kendisine hiçbir zaman sıradan bir vatandaştan farklı davranılmasını istemedi. Ancak, onlardan daha kötü davranılması için de bir neden yok" diye konuştu.

Nicolas Sarkozy, geçtiğimiz Mart ayında, "telefon dinleme skandalı" adı verilen ve sahte bir isim üzerine aldığı telefon aracılığıyla, avukatı Thierry Herzog ile mahkeme aşamasında olan "Bettencourt yolsuzluk davasına etki etme girişimi" davası nedeniyle "yolsuzluk ve nüfuz ticareti yapmak suçundan" 1 yılı tecilli 3 yıl hapis cezası almıştı. Sarkozy, bu davayı da temyize götürdü.

Sarkozy'ye göre "iddialar bir masal"

Nicolas Sarkozy yaptığı savunmada, 2012'deki başkanlık kampanyasına yapılan harcamalardaki yüksek artışı gizlemeyi mümkün kılan çifte faturalandırma sistemi hakkında bilgisi olduğunu reddetti. Sarkozy, "Seçim kampanyası sırasında cumhurbaşkanıydım. G-20 dönem başkanıydım. Seçim kampanyasındaki siyasi stratejiyi de ben yönettim. Yani toplantıların organizasyonu, ses sistemi, ışıklandırma, bütün bunlar benim bakmaya bile vaktim olmayan konulardı. Size bilmediğim bir sistemi tarif edemem. Bütün bunlar bir masal" sözleriyle kendisini savunmuştu.

Ancak duruşmada ifadeleri alınan Bygmalion şirketinin 3 yöneticisi Guy Alves, Franck Attal ve Sebastien Borivent bu dolandırıcılıktan haberdar olduklarını itiraf etti ve parti içindeki herkesin de harcamalardan haberdar olduğunu belirtti. Bygmalion'un başkanı Bastien Millot, 18 ayı tecilli 5 yıl hapis cezası ve 100 bin Euro para cezasıyla birlikte "5 yıl iş yapma yasağı" cezasına çarptırıldı. Guy Alves, 1 yılı tecilli 2 yıl hapis cezası aldı. Alves'in hapis cezası da elektronik bileklikle gözetim altında ev hapsine dönüştürülecek. Bygmalion'un diğer iki yöneticisi Franck Attal ve Sebastien Borivent, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sahte fatura düzenlendiğini kabul eden tek UMP yöneticisi, Sarkozy'nin kampanya direktörü Jerome Lavrilleux, "güveni suistimal, dolandırıcılıkta suç ortaklığı ve seçim kampanyalarına yasa dışı finansman sağlamak" suçlarından 3 yıl hapis cezası aldı.

Aday adaylarından destek yağdı

Paris Adliyesi'ndeki kararın açıklanmasından hemen sonra, eski partisi Cumhuriyetçiler'den (LR) Sarkozy'ye destek yağdı. Özellikle, Fransa'da 2022 yılı Nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sarkozy'nin desteğini bekleyen tüm adaylar, Twitter hesaplarından destek mesajı yayınladı.

LR Genel Başkanı Christian Jacob, "Arkadaşım Nicolas Sarkozy'ye tam destek veriyorum. Birçok yurttaşımızı şoke edecek bir mahkeme kararından sonra, kendim ve partim LR adına Nicolas Sarkozy'ye olan sevgimizi, desteğimizi ve onun Cumhurbaşkanı olmasından büyük gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum "dedi.

Cumhurbaşkanı adayı, Ile-de-France bölge başkanı Valerie Pecresse de Twitter hesabından, Sarkozy'yi "Cumhuriyet'in büyük cumhurbaşkanı" olarak nitelendirerek, "Onun hükümetine ait olmaktan ve güvenine sahip olmaktan gurur duyuyorum. Onurunu korumak için sonuna kadar savaşacağını biliyorum ve bugün ona bir dostluk mesajı gönderiyorum" ifadelerine yer verdi.

Sağın iddialı adaylarından Hauts-de-France bölge başkanı Xavier Bertrand ise, "Dostluğumu ve Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye duyduğum saygıyı yinelemek istiyorum. Desteğime güvenebileceğini biliyor. Bu karara itiraz etmesini tamamen anlıyorum. Umarım temyiz aşamasında gerçek ortaya çıkar" dedi.

