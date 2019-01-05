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Şarküteri dolabında fare

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 13:17 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü.

Şarküteri dolabında fare

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da marketin şarküteri reyonundaki dolapta fare görüldü. Marketteki bir kişi, peynir yiyen fareyi cep telefonuyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, markete ceza yazılmasını istedi.
Karaköprü ilçesinde 35 Metre Caddesi'ndeki markette müşteriler, peynir almak için gittikleri şarküteri reyonundaki dolapta fare gördü. Dolaptaki süt ürünlerinin üzerinde dolaşarak peynirlerden yiyen fareyi, bir kişi cep telefonu ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyen binlerce kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntünün altına yorum yapanlar, marketin zabıta ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenmesini, ceza yazılmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Şarküteri dolabında fareŞarküteri dolabında fareŞarküteri dolabında fare

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