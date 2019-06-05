HABER

Şarküteri dükkanından cep telefonunu böyle çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 09:25 | Son Güncelleme

4.

4. Levent’te müşteri gibi şarküteri mağazasında giren bir kişi, dükkan sahibi genç kadının cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü 4. Levent Sanayi Mahallesi’nde bulunan bir şarküteri mağazasında meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sabah erken saatlerinde iş yerine gelen yaşlı adam, bir süre içeride dolaştıktan sonra ürün isteme bahanesiyle kasaya yaklaştı. Daha sonra aradığı ürünü bulamadığını iddia eden şahıs, iş yeri sahibinden yardım istedi. Şahsın istediği ürünü bulmak için kasayı terk eden ürünü aramaya başladı. Kasanın boş olmasını fırsat bilen şahıs, tezgahın üzerindeki cep telefonunu alarak cebine koydu. Dükkan sahibinin getirdiği ürünü de alan hırsız hiçbir şey olmamış gibi dükkandan çıkarak uzaklaştı.
Cep telefonunun olmadığını fark eden dükkan sahibi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Samsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye çıktıSamsun’daki kazada ölü sayısı 2’ye çıktı
İki aracın karıştığı kaza sahil yolunda aksamalara neden olduİki aracın karıştığı kaza sahil yolunda aksamalara neden oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Süleyman Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

THY o ülkeye tüm seferleri durdurdu!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Acun'a sulu şaka! Dozunu kaçırınca...

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.