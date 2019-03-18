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Şarküteride sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir şarküteride, 649 şişe sahte içki ile bunların yapımında kullanılan aromalar bulundu - Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir şarküteride, 649 şişe sahte içki ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gebze KOM Grup Amirliği ekiplerince sahte içki yapılan yerlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Darıca'da bir şarküteride yapılan aramada, 158 şişe etil alkol, 19 şişe gümrük kaçağı içki, 22 şişe el yapımı içki, 1 şişe el yapımı etil alkol, 449 küçük şişelerde içki yapımında kullanılan aromalar ele geçirildi.

Toplam 649 şişe sahte içkinin ele geçirildiği olayla ilgili gözaltına alınan E.A, tutuklandı.

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kaçak içki Kocaeli Şarküteri

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