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Şarlman Ödülü Guterres'e verilecek

29.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Uluslararası Şarlman Ödülü bu yıl BM Genel Sekreteri Guterres'e verilecek.

Şarlman Ödülü Guterres'e verilecek

Guterres özellikle çok uluslu işbirliğinin yeniden canlandırılması ve sağlamlaştırılması konusundaki çabaları nedeniyle ödüle layık görüldü.Avrupa’nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verilecek. Ödül komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in "evrensel hakların ve demokratik ilkelerin giderek daha fazla baskı altında olduğu bir zamanda Avrupa toplum modelinin seçkin bir mücadelecisi olması” nedeniyle 2019 Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, eski Portekiz Başbakanı da olan Guterres'in başta barış, özgürlük ve demokrasi olmak üzere Avrupa değerlerinin hakim olması için çalıştığı vurgulandı.

Her zaman siyasi popülizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı radikal akımlarla mücadele için çaba sarf etmeye gayret gösterdiği vurgulanan Guterres'in gündelik hayatta dayanışma ve empati ile farklı siyasi görüşler arasında diyalog ve saygıyı teşvik ettiği kaydedildi. Açıklamada, Guterres'in özellikle çok uluslu işbirliğinin yeniden canlandırılması ve sağlamlaştırılması konusundaki çabaları nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

İlk kez 1950 yılında verilmeye başlanan Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Jean Paul, Papa Françesko, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor. Ödül 2018 yılında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a verilmişti.

DPA/NS,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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