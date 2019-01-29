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Şarlman ödülü Guterres'in

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:21 | Son Güncelleme

Alman Şarlman Ödülü bu yıl BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilecek

BERLİN (AA) - Avrupa'nın en eski ödüllerinden Uluslararası Şarlman Ödülü bu yıl Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e verilecek.

Ödül komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Guterres'in "evrensel hakların ve demokratik ilkelerin giderek daha fazla baskı altında olduğu bir zamanda Avrupa toplum modelinin seçkin bir mücadelecisi olması" nedeniyle 2019 yılı Şarlman Ödülü'ne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, eski Portekiz Başbakanı da olan Guterres'in Avrupa değerleri, barış, özgürlük ve demokrasinin hakim olması için çalıştığı vurgulandı.

Avrupa'nın gelişimine, Avrupa değerlerinin, demokrasi ve insan haklarının korunup yayılmasına önemli katkılarda bulunan kişilere verilen Şarlman Ödülü, geleneksel olarak her yıl Hristiyanların Hz. İsa'nın ruhunun göğe yükseldiğine inandıkları mayıs ayındaki dini bayram gününde takdim ediliyor.

Adını 742-814 yıllarında yaşamış ve Batı Avrupa'nın Hristiyanlaşmasında büyük rol oynamış Kutsal Roma İmparatoru Şarlman'dan alan ödül, ünlü kralın mezarının bulunduğu Aachen kentinde oluşturulan ödül komitesi tarafından 1950 yılından bu yana düzenli veriliyor.

Şarlman Ödülü geçen yıl Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017 yılında da İngiliz tarihçi Timothy Garton Ash'e verilmişti.

Uluslararası Şarlman Ödülü'ne daha önce layık görülenler arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton, Papa 2. Johannes Paulus, Papa Franciscus, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, eski AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel de bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya Uluslararası Şarlman Ödülü

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