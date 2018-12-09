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Sarma sarıp oğlunun tedavi masrafını çıkardı, şimdi ayağa kalkmasını bekliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra, sarma sarıp satan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında 23 bin TL'nin toplanmasıyla ameliyat olan 8 yaşındaki Ayberk'ten, sevindiren haber geldi.

Sarma sarıp oğlunun tedavi masrafını çıkardı, şimdi ayağa kalkmasını bekliyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya geldikten sonra, sarma sarıp satan annesi Neslihan Akın'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasında 23 bin TL'nin toplanmasıyla ameliyat olan 8 yaşındaki Ayberk'ten, sevindiren haber geldi. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle artık düz oturabilen, solunum cihazından ayrılan Ayberk, ayağa kalkıp mucizeyi gerçekleştirmek için ise sabırsızlıkla sürecin tamamlanmasını bekliyor.
Çiğli'de yaşayan Ayberk Akın, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği ile doğdu. Ayberk'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın, masraflarını karşılayıp eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp satarak para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamadıkları için Ayberk'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın da bulunduğu birçok kişiden aileye destek geldi. Görüntüleri izleyenlerden bazıları anne Neslihan Akın'a ulaşıp para yardımında bulundu. Kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı.
AYBERK İÇİN UMUTLU SÜREÇ BAŞLADI
Tedavi için gerekli olan paranın toplanmasının ardından Ayberk Akın, geçen ağustos ayında İstanbul'daki Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde Dr. Mehmet Nurullah Eriş tarafından ameliyat edildi. Yaklaşık 5,5 saat süren ameliyat sonrasında anne Neslihan Akın kendilerine destek olan herkese yine sosyal medya hesabı üzerinden teşekkür etti. Hastanedeki tedavi sürecinden sonra taburcu edilen ve günlük bakımı evde devam eden Ayberk'ten sevindiren haber geldi. Omuriliğindeki eğriliğin giderilmesiyle, Ayberk artık düz oturmaya başladı, ayrıca solunum cihazından da ayrıldı. Ayberk şimdi ise ayağa kalkıp mucizeyi gerçekleştirmek için ise sabırsızlıkla sürecin tamamlanmasını beklemeye başladı.
Oğlunun tedavisinin iyi gittiğini, sünnetini yaptırdıklarını anlatan Neslihan Akın, "Oğlumun ayağa kalkıp yürümeye başlaması en büyük dileğimiz. Bunun için biraz daha beklememiz lazım. Artık sağlık durumunun daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tedavisinin üzerinden belli bir süreç geçtikten sonra yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlayacak, sonrasında da fizik tedaviyle yürümesini bekliyoruz. Tüm bunları yaşadığımız anda bizim için mucize gerçekleşmiş olacak. O zaman dünyanın en mutlu annelerinden biri olacağım. Oğlumun yürümesini koşmasını çok istiyorum" dedi.

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Sarma sarıp oğlunun tedavi masrafını çıkardı, şimdi ayağa kalkmasını bekliyorSarma sarıp oğlunun tedavi masrafını çıkardı, şimdi ayağa kalkmasını bekliyorSarma sarıp oğlunun tedavi masrafını çıkardı, şimdi ayağa kalkmasını bekliyorSarma sarıp oğlunun tedavi masrafını çıkardı, şimdi ayağa kalkmasını bekliyor

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