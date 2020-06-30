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Sarma sigara satışının cezası ne kadar? Sarma sigara içmek yasak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 14:38 | Son Güncelleme

Sarma sigara yasaklandı mı? Son dakika açıklamasına göre, makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara 3-6 yıl arası hapis cezası verilmesi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Sarma sigara tüketimi yapan vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Sarma sigara içmek yasak mı? Sarma sigara yasaklandı mı? Sarma sigara satmanın cezası ne kadar? Merak edilen detaylar haberimizde....

Sarma sigara satışının cezası ne kadar? Sarma sigara içmek yasak mı?

Sarma sigara kullanan ve sarma tütün seven vatandaşlar yasağın neden yapıldığını merak etmeye başladı. Sarma sigara satışı yapanlara ceza verileceğini belirten karar, sarma sigara seven vatandaşlar tarafından tepki gördü. Peki şimdi sarma tütün satışı yapanlara ne ceza verilecek? Resmi Gazete’ye göre sarma satışı yapanların cezası ne olacak?

SARMA SİGARA SATIŞI CEZASI NEDİR?

Resmi Gazete’deki açıklamaya göre sarma tütün satışı artık yasak. Makaron ya da sigara kağıdına tütün sararak yapılan sarma sigara satışını yapanlara, 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek. İstanbul’da en çok Eminönü’nde bulunan sarma tütün satıcıları durumdan oldukça şikayetçi. Yıllardır bu ürünün satışından gelir elde eden sarma tütün satıcıları, ellerindeki ürünleri ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

SARMA TÜTÜN SATIŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sarma tütün satışı yapan satıcılar, Resmi Gazete’de yayımlanan sarma tütün satma yasağının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki sarma tütün satış yasağı ne zaman başlayacak? Resmi Gazete’de yer alan karar göre, sarma sigara satış yasağı 1 Temmuz 200 tarihi itibari ile başlayacak.

SARMA SİGARA İÇMEK YASAK MI?

Sarma tütün seven kullanıcılar, acaba sarma sigara içenler de ceza alacak mı, sarma sigara içmek yasak mı, sarma sigara içmenin cezası ne kadar sorularını sormaya başladı. Resmi Gazete'de yer alan düzenlemede sadece makaron veya sigara kağıdına tütün doldurup satanlara hapis cezası verileceği yer aldı. 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek kararda;
Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere yönelik cezai uygulama 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

SARMA TÜTÜN SATMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ayrıca 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren de Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapmak yasaklanacak.

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