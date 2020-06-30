Sarma sigara satışının cezası ne kadar? Sarma sigara içmek yasak mı?

Sarma sigara kullanan ve sarma tütün seven vatandaşlar yasağın neden yapıldığını merak etmeye başladı. Sarma sigara satışı yapanlara ceza verileceğini belirten karar, sarma sigara seven vatandaşlar tarafından tepki gördü. Peki şimdi sarma tütün satışı yapanlara ne ceza verilecek? Resmi Gazete’ye göre sarma satışı yapanların cezası ne olacak?

SARMA SİGARA SATIŞI CEZASI NEDİR?

Resmi Gazete’deki açıklamaya göre sarma tütün satışı artık yasak. Makaron ya da sigara kağıdına tütün sararak yapılan sarma sigara satışını yapanlara, 3-6 yıl arası hapis cezası verilecek. İstanbul’da en çok Eminönü’nde bulunan sarma tütün satıcıları durumdan oldukça şikayetçi. Yıllardır bu ürünün satışından gelir elde eden sarma tütün satıcıları, ellerindeki ürünleri ne yapacaklarını şaşırmış durumda.

SARMA TÜTÜN SATIŞ YASAĞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sarma tütün satışı yapan satıcılar, Resmi Gazete’de yayımlanan sarma tütün satma yasağının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki sarma tütün satış yasağı ne zaman başlayacak? Resmi Gazete’de yer alan karar göre, sarma sigara satış yasağı 1 Temmuz 200 tarihi itibari ile başlayacak.