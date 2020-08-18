Sarmaş dolaş yakalanan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Yılmaz Vural'ın evinde...

Survivor 2020 finalinin ardından Prag’a dönen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı’nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı gecesinde ise çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği Barış ile yakalanmıştı.

Çeşme’de bir mekan çıkışı hayranları tarafından sarmaş dolaş görüntülenen ve haklarında aşk dedikoduları ortaya atılan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birbirinden ayrılmıyor.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı önceki akşam Yılmaz Vural’ın evindeki yemeğe katıldı.

Vural, ikilinin de yer aldığı yemekten çekilen kareyi takipçileriyle paylaştı. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın birbirlerinden hiç ayrılmaması ve sarıldıkları anlar fanlarını merak ettirdi. Herkes Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşayıp yaşamadığını merak ederken ikili henüz bir açıklama yapmadı.

