MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sarmaş dolaş yakalanan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Yılmaz Vural'ın evinde...

Sarmaş dolaş yakalanan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Yılmaz Vural'ın evinde...

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 10:11 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de yarışan ve önemli bir fan kitlesi edinen Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın sarmaş dolaş dans etmesi, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" dedirtti. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı son olarak ise Yılmaz Vural’ın evindeydi...

Sarmaş dolaş yakalanan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Yılmaz Vural'ın evinde...

Survivor 2020 finalinin ardından Prag’a dönen Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla Türkiye’ye döneceğini duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı’nın evinde yapılan maça Barış Murat Yağcı ile katılan Nisa Bölükbaşı gecesinde ise çok yakın arkadaşı olduğunu söylediği Barış ile yakalanmıştı.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi! Bu görüntü olay olurNisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı sarmaş dolaş görüntülendi! Bu görüntü olay olur

Çeşme’de bir mekan çıkışı hayranları tarafından sarmaş dolaş görüntülenen ve haklarında aşk dedikoduları ortaya atılan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı birbirinden ayrılmıyor.

Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı önceki akşam Yılmaz Vural’ın evindeki yemeğe katıldı.

Ekran Alıntısı

Vural, ikilinin de yer aldığı yemekten çekilen kareyi takipçileriyle paylaştı. Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın birbirlerinden hiç ayrılmaması ve sarıldıkları anlar fanlarını merak ettirdi. Herkes Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın aşk yaşayıp yaşamadığını merak ederken ikili henüz bir açıklama yapmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
15 yaş küçük sevgiliyle ilk kare! 15 yaş küçük sevgiliyle ilk kare!
Hayat hikayesiyle herkesi ağlattı!Hayat hikayesiyle herkesi ağlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Hanife bitti kardeşi başladı! Sosyal medyayı salladı
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
Gece yarısı sarmaş dolaş yakalandılar! Olay görüntü
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Elleri ve ayakları bağlı halde ölü bulunmuştu! Zanlı yakalandı
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Bir ilimiz alarmda! Vaka sayıları artınca flaş karar
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!
Kuzey Kore lideri Kim'in bu talimatı çok konuşulur!

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Seda Bakan'dan kızı Leyla'ya mütevazı doğum günü! Sosyal medyayı salladı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Doya Doya Moda finalinde kavga çıktı! Rakibini havuza attı
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Bu poza Danla'dan komik emoji!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Diğer Haberler

Eda Taşpınar, Çukur'un Remzi'si Çağrı Atakan ile aşk yaşıyor
Çukur'daki o isimle aşk yaşıyor!
Tina Louise'in bikini kazası! Neredeyse...
Bikini kazası! Neredeyse...
Gülben Ergen’in oğulları annelerinin boyunu geçti!
Gülben Ergen’in oğulları annelerinin boyunu geçti!
Aslı Enver'in sosyal mesafe mesajı
Aslı Enver'in sosyal mesafe mesajı
Arda Türkmen’in genç sevgilisinden doğum günü kutlaması!
15 yaş küçük sevgiliyle ilk kare!
Halit Ergenç'in sevgilisini döven Ozan Güven'i savunması şoke etti: Olaydan alnının akıyla çıkacak
Arkadaşından şoke eden savunma! 'Olaydan...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.