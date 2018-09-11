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Sarmaşıkla sallanırken dereye düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sarmaşığa tutunarak sallanan Nihat Sevim, sarmaşığın kopması sonucu dere yatağına düşerek ıslandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sarmaşığa tutunarak sallanan Nihat Sevim, sarmaşığın kopması sonucu dere yatağına düşerek ıslandı. Hafta sonu, Ereğli Çaylıoğlu köyü Kayalıdere şelalelerinin bulunduğu alana ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte gezmeye giden Nihat Sevim, sarmaşığa tutunarak sallandı. Nihat Sevim sarmaşıkla sallanırken bir anda ağırlığını kaldıramayan sarmaşık koptu. Nihat Sevim dere yatağının içerisine düşerek sırılsıklam oldu. Nihat Sevim dereden çıkarken, yakınları ise kendilerini gülmekten alıkoyamadı. Nihat Sevim'in dereye düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yakınlarının gülüşleri arasında sudan çıkan Nihat Sevim, "Gerçekten iyi bir macera yaşadık. Sarmaşık sağlam gibiydi ama koptu. Sarmaşığın kopmasından dolayı bir talihsizlik yaşadık ama o da bize güzel bir anı ve macera oldu." dedi.

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