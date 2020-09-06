Saros Körfezi’nde su altında sürpriz evlilik teklifi

Tekirdağ'da yaşayan ve telekomünikasyon şirketinde yöneticilik yapan Gökay Gökmen, rehberlik öğretmeni Duygu Tosun'la olan birlikteliğini evliliğe taşımak için sıra dışı bir yola başvurdu. Enez ilçe sahilinde dalış eğitmeni Ender Özgen gözetiminde yaklaşık dalış yapan çift, 5 metre derinliğe daldı. Su altında fotoğraf çektirdiği sırada dalış eğitmeni Özgen, Tosun'a arkasına bakmasını işaret etti. Duygu Tosun, arkasını döndüğü sırada erkek arkadaşının elinde ‘Duygu benimle evlenir misin?’ yazılı döviz tuttuğunu gördü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Tosun, kafasını sallayarak teklifi kabul etti.

Bunun üzerine Gökay Gökmen, yanında getirdiği tek taş yüzüğü Duygu Tosun’un parmağına taktı. Sürpriz evlilik teklifi ise dalış eğitmeni Özgen tarafından su altı kamerasıyla kaydedildi. Ender Özgen, böyle bir ana şahitlik ettiği memnuniyet duyduğunu belirterek, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

