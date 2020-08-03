Saros Körfezi'ne tatilci akını! Nüfus 100 bini aştı

Edirne'nin Ege Denizi kıyısındaki Saros Körfezi, Kurban Bayramı'nda denize girip, serinlemek isteyen tatilcilerin akınına uğradı. Plajların dolduğu Keşan ilçesinin Erikli köyünde nüfus 100 bin kişinin üzerine çıktı. Erikli'de tüm oteller, pansiyon ve günlük kiralanan yazlık evler dolarken, vatandaşlar sahil ve ağaçlık alanlarda kurdukları çadırlarda kaldı. Caddelerin araçlarla dolup taştığı tatil beldesinde trafik kilitlendi. Tatilcilerin akın ettiği Erikli sahilinde kalabalıktan dolayı kumsalda şemsiye açacak yer kalmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle sahilde işletmeciler sosyal mesafeli önlemler alırken, denize giren vatandaşın bu kurallara uymadığı görüldü.

YÜZDE 100'LERE VARAN ARTIŞ

Yoğunluğu fırsat bilen bazı pansiyon sahiplerinin fiyatlara yüzde 100'lere varan artış yaptığı görüldü. Geceliği 300 TL'den kiralanan evler 600 TL'ye çıktı.

Dünyanın kendi kendini temizleyen 3 denizinden biri olan Saros Körfezi, tatilcilerin akın etmesi ile yoğunluğu kaldıramadı. Denizin zaman zaman kirlendiği gözlenirken, işletmeciler de yoğunluktan dolayı belediyenin arıtma tesislerinin yetersiz kaldığını ve bu yüzden denizin kirlendiğini söyledi.