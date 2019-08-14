Saros Körfezi sahillerine tatilci akını

Edirne'nin Saros Körfezi kıyıları, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Enez ve Keşan ilçelerindeki Erikli, Yayla ve Danışment sahillerinin gün boyu kalabalık olduğu görüldü.

Edirne'nin Saros Körfezi kıyılarına, bayram tatili boyunca özellikle yerli turistler akın etti. Erikli, Yayla, Danışment ve Enez sahillerini dolduranlar, denize girip, tatilin keyfini çıkardı. Oteller, kiralık evler ve pansiyonlar ise tamamen doldu. Sahil kıyısında yer bulamayanlar ise boş gördükleri ağaçlık alanlarda, yanlarında getirdikleri çadırları kurarak, konakladı.

Yayla köyünde otel ve pansiyon işletmeciliği yapan Mustafa Altunhan, tatilcilerin akın etmesiyle boş odalarının kalmadığını belirterek, "Sadece bizim değil Erikli, Enez ile tüm tatil köylerinde pansiyonlar doldu. Boş yer yok. İşlerimiz iyi ama bazen müşterilerimize hizmet vermekte zorlanıyoruz. Bu kalabalık bayramdan sonra da devam edeceği gibi görünüyor. İnsanlar artık Bodrum, Antalya gibi tatil yerlerine değil Saros'un temiz sularını tercih ediyor. Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre işlerimiz çok daha iyi" diye konuştu.

Bayram tatili için İstanbul'dan ailesiyle birlikte Yayla köyüne gelen Arif Derin ise "Bayram tatili için geldik. Deniz çok güzel. Geçtiğimiz yıl Akdeniz sahillerindeydik bu yıl Edirne'yi tercih ettik" dedi. Ayşe Tunalı da "Tatilde denizin ve güneşin tadını çıkarıyoruz. Hava çok güzel, gönlümüzce eğleniyoruz" diye konuştu.

