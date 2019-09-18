Saros Körfezi, tonlarca çöpten temizlenecek

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde ormanlık arazide bulunan katı atık toplama alanındaki tonlarca çöp, şehir merkezindeki katı atık bertaraf tesisine taşınacak.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Mecidiye, Erikli, Yayla ve Danişment köyü sahillerinden toplanan ve Erikli köyündeki orman içinde bulunan katı atık toplama alanındaki çöplerin şehir merkezindeki Güney Edirne Katı Atık Birliği'ne (GÜNEKAB) ait katı atık bertaraf tesisine taşınacağını ve alanın önümüzdeki yıl yeniden doğaya kazandırılacağını bildirdi.

Çöplerin uzun zamandır alanda bekletildiğini belirten Gergin, "Şu an çöplerin bir kısmı alındı. Geri kalan kısmı da alınacak, Erikli’nin her şeyiyle temiz bırakılması gerekiyor. Vatandaşımızdan bize bu alanla ilgili çok şikâyet ve talep geldi. Ormanın iç ve üst kısımlarına kadar çöpler yayılıyor. Bu alanda çöp biriktirmeyeceğiz. Önce burayı temizleyip daha sonra da sahillerimizdeki çöpleri doğrudan Keşan'da bulunan katı atık bertaraf tesisimize ulaştıracağız. Önümüzdeki yıldan itibaren bu alanı tekrardan doğaya kazandırmış olacağız. Keşan Belediyesi olarak çevreye, çöplerin toplanmasına temizliğimize olan hassasiyetimiz artarak devam edecek. 2020 yaz sezonunda da artık burada çöp biriktirmeyeceğiz" dedi.

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