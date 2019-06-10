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Saros Körfezi'nde batırılacak dev uçağın gövde montajı tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:28 | Son Güncelleme

Saros Körfezi'nde batırılacak dev uçağın gövde montajı tamamlandı

EDİRNE (AA) - İbrice Limanı'ndaki Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle Saros Körfezi'nde batırılacak airbus A330 tipi yolcu uçağının gövde montajı tamamlandı.

Saros Körfezi'nde dalış turizmini canlandırmak ve yapay resif olarak kullanılmak için batırılacak uçağın parçaları, mart ayında Antalya'dan 6 tırla limana getirilmişti.

Gövde montajı tamamlanan uçağın, cuma günü kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılması planlanıyor.

İbrice Limanı'nda dalış merkezi işleten, dalış eğitmeni Serdar Savaşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin dünyadaki en büyük uçak batığına ev sahipliği yapacağını söyledi.

Batık sayesinde yerli yabancı dalgıçların ilgisini çekeceğini belirten Savaşal, şunları kaydetti:

"Uçağımız suyla buluşacak. Bizim için çok büyük bir nimet bu. Şimdiye kadar batırılmış en büyük uçak olacak. Boyutları muhteşem. Yaklaşık 60 metreye, 60 metre gibi bir boyutu var. Muhtemelen 2 dalış yapmadan uçağı gezmek mümkün olmayacak. Çok heyecanlıyız.

Oluşacak dalış turizmi sayesinde özellikle Yunanistan ve Bulgaristan'dan çok fazla dalgıcın buraya geleceğini düşünüyorum. Uçak, işin vitrin yüzü olacak. Dünyada bundan daha büyüğü yok. Bu ilgi çekmek için bence yeterli. Şu an yurt dışından beni arayarak uçağın batırılmasını sabırsızlıkla bekleyen birçok kişi var."

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İbrice Limanı Montaj Saros Körfezi uçak

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