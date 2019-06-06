Saros Körfezi'nde tatilci hareketliliği

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilenler, Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Enez, Yayla ve Erikli gibi tatil yörelerine gelen yerli turistler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Cüneyt Yüksekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin dünya üzerinde kendi kendini temizleyen nadir yerlerden olduğunu söyledi. Bayram tatili dolayısıyla sahillerde hareketlilik yaşandığını belirten Yüksekdağ, şöyle devam etti:

"Saros Körfezi sahilleri güneye göre İstanbul'a daha yakın ve ekonomik. Bu anlamda İstanbul'un arka bahçesiyiz. 3-4 günlük ya da günübirlik tatil yapmak isteyenler sıklıkta sahillerimizi tercih ediyor. Sahillerimizi tercih edenler otel, pansiyon, kiralık evlerde konaklayabiliyor. Jandarma ve belediye ekipleri de vatandaşların iyi bir tatil geçirmeleri için çalışmalar yapıyor. Kamp alanlarıyla ilgili bu yıl daha düzenli çalışmalar yapılıyor. Saros Körfezi sahillerinin okulların kapanması ve 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşmasını bekliyoruz."