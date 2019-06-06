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Saros Körfezi'nde tatilci hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:06 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilenler, Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk oluşturdu - Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Cüneyt Yüksekdağ: - "Saros Körfezi sahiller, güneye göre İstanbul'a daha yakın ve ekonomik. Bu anlamda İstanbul'un arka bahçesiyiz. 3, 4 günlük yada günübirlik tatil yapmak isteyenler sıklıkta sahillerimizi tercih ediyor"

EDİRNE (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 günlük tatili fırsat bilenler, Saros Körfezi sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Enez, Yayla ve Erikli gibi tatil yörelerine gelen yerli turistler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Saros Körfezi Turizm Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Cüneyt Yüksekdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin dünya üzerinde kendi kendini temizleyen nadir yerlerden olduğunu söyledi. Bayram tatili dolayısıyla sahillerde hareketlilik yaşandığını belirten Yüksekdağ, şöyle devam etti:

"Saros Körfezi sahilleri güneye göre İstanbul'a daha yakın ve ekonomik. Bu anlamda İstanbul'un arka bahçesiyiz. 3-4 günlük ya da günübirlik tatil yapmak isteyenler sıklıkta sahillerimizi tercih ediyor. Sahillerimizi tercih edenler otel, pansiyon, kiralık evlerde konaklayabiliyor. Jandarma ve belediye ekipleri de vatandaşların iyi bir tatil geçirmeleri için çalışmalar yapıyor. Kamp alanlarıyla ilgili bu yıl daha düzenli çalışmalar yapılıyor. Saros Körfezi sahillerinin okulların kapanması ve 23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından yüzde yüzlük doluluk oranına ulaşmasını bekliyoruz."

Enez ilçesinin Sultaniçe Sahili'nde de günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu. Sultaniçe Köyü Muhtarı Erhan Arı da bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan günübirlik çok sayıda tatilci geldiğini aktardı.

Yaz sezonunun bayram tatiliyle start aldığına işaret eden Arı, "Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer'in katkıları ve Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait kum temizleme makinesi ile sahilimizi temizledik. Vatandaşların iyi bir tatil geçirmesi için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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Ramazan Bayramı Saros Körfezi tatilci hareketliliği

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