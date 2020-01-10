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  4. Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı

Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 15:40 | Son Güncelleme

EDİRNE’nin Keşan ilçesi Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban’ın, Saros Körfezi’nde 1’inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu’ndan muhtarlık ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullanmak üzere kaçak olarak aldığı kumlar, Edirne Valiliği talimatıyla ait olduğu koya geri bırakıldı.  Keşan'a bağlı Mecidiye Köyü'ndeki Saros Körfezi'nde, 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan 'İtalyan Koyu'ndan çalınan kumların köy muhtarı Ali Balaban tarafından alındığının anlaşılmasından sonra devreye, Edirne Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü girdi.

Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER/ EDİRNE, (DHA)- EDİRNE’nin Keşan ilçesi Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban’ın, Saros Körfezi’nde 1’inci derece sit alanı olan İtalyan Koyu’ndan muhtarlık ve tüzel kişiliğine ait otel inşaatında kullanmak üzere kaçak olarak aldığı kumlar, Edirne Valiliği talimatıyla ait olduğu koya geri bırakıldı.
Keşan'a bağlı Mecidiye Köyü'ndeki Saros Körfezi'nde, 1'inci derece arkeolojik ve doğal sit alanı olan 'İtalyan Koyu'ndan çalınan kumların köy muhtarı Ali Balaban tarafından alındığının anlaşılmasından sonra devreye, Edirne Valiliği ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü girdi. Müdürlük yetkililerinin dün bölgede inceleme yapmasının ardından Edirne Valisi Ekrem Canalp’in talimatıyla, çalınan 9 kamyon kum, bugün Özel İdare’ye bağlı kamyonlar yardımıyla koya geri getirilip yeniden düzenlemesi yapıldı.
'BUNDAN SONRA İZİN VERSELER DAHİ ALMAM'
Mecidiye Köyü Muhtarı Ali Balaban, olayda hatalı olduğunu belirterek, gereken cezanın kendisine verilmesi gerektiğini söyledi.
Balaban, "Hatalıyım, suçluyum bu saatten sonra gerekli ceza neyse bana verilmesini uygun görüyorum. Kamuoyundan da özür dilerim. Bundan sonra burası için bana özel izin verilse dahi 1 kilo dahi kum almam, alana da karşı çıkarım. Biz Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden burası kiralanacaksa Mecidiye Köyü Muhtarlığı’na kiralanması için başvurumuzu yaptık. Bununla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan, Edirne Valiliğimizden, Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden destek bekliyoruz" dedi.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan konuyla ilgili Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, alanın 1'nci derece arkeolojik sit alanı olması nedeniyle soruşturma başlatılacağı öğrenildi. Edirne Valiliği’nin de olayla ilgili idari soruşturması sürüyor.

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