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Saros'u ziyaret eden dalgıçları mest eden görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Edirne'nin Enez ilçesinde dalış yapan kişiler, şehrin tarihi ile kültürel mirasını yansıtan tarihi eserlerin kopyalarıyla karşılaşıyor. Hazırlanan proje kapsamında geçtiğimiz yıl batırılan kopya eserler su altı dünyası meraklıları tarafından ilgiyle ziyaret ediliyor.

Saros'u ziyaret eden dalgıçları mest eden görüntü

Enez Kaymakamlığı tarafından yürütülen 'Karadeniz Havzası'nda Ortak Kültürel Mirasın Korunması için Girişimciliğin Gelişimi için Kaynak Projesi' kapsamında ilçenin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 'Tanrıça Nike' ve 'Aslan' kopya heykelleri ile Enez Kalesi surlarının kopyalarını, geçen yıl Altınkum mevkiinde kıyıdan 1 mil uzaklıkta Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla denize bırakıldı. Bırakılan heykel ve tarihi eserlerin kopyaları, deniz tutkunları ve dalgıçların ilgisini çekti. Öte yandan bırakılan eserler bölgede balık popülasyonunun artmasına da katkıda bulundu.

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'SU ALTI SEVERLERİ ENEZ'E BEKLİYORUZ'

Enez Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Remziye Irmak, su altı müzesinin zorlu bir süreç sonucu oluşturulduğunu ve bölgeye büyük katkıları olduğunu belirterek, "Enez, tarihi ve arkeolojik açıdan çok zengin bir yer. Enez'de bulunan 'Tanrıça Nike' ve 'Aslan' kopya heykelleri ile Enez Kalesi surları gibi 3 önemli eseri su altında 18 metre derinliğe batırdık. Şu anda amacımıza ulaştık. Dalış turizmine büyük katkı sağladı. Özellikle de bölgede balık popülasyonu arttı. Ayrıca su altı müzemizin korunması için bölgeye şamandıra da atıldı. Bu şamandıra haritalara da işlendi. Sualtı müzesinin dijital haritası da çıkarılacak. Umuyoruz ki projenin turizme büyük katkıları olacaktır. Sualtı severleri Enez'e bekliyoruz" dedi.

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DALGIÇLARI BÖLGEYE ÇEKİYOR

Dalış eğitmeni Ender Özgen de su altı müzesinin dalgıçların ilgisini bölgeye çektiğini ifade ederek, "Geçen yıl batırılan eserler dalgıçların ilgisini çekiyor. Dalgıçlar bölgeye dalış yaparak, eserleri sualtı kameralarıyla görüntülüyor. Sualtı müzesinin bulunduğu bölge balıkların üreme alanı da oldu. Bölgede balık popülasyonu oldukça arttı" diye konuştu.

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İHA


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