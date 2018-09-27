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Saros'ta yakalanan orkinosu Yunan ve Bulgarlar aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi'nde balıkçıların oltayla yakaladığı 1 metre 25 santim uzunluğunda, 75 kilo ağırlığındaki orkinos, balık pazarında satışa çıktı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Enez ilçesinde Saros Körfezi'nde balıkçıların oltayla yakaladığı 1 metre 25 santim uzunluğunda, 75 kilo ağırlığındaki orkinos, balık pazarında satışa çıktı. Kilosu 50 kilodan satılan orkinosun 60 kilosunu, kente gelen Bulgar ve Yunan turistler aldı. Saros Körfezi açıklarında avlanan balıkçılar, oltayla 1 metre 25 santim uzunluğunda 75 kilo ağırlığında orkinos balığı yakaladı. Balıkçılar orkinosu, Edirne Balıkpazarı Caddesi'ndeki işyerlerinde satışa çıkardı. Vatandaşlar, ilgi gösterdiği balıkla bol bol hatıra fotoğrafı çekindi. Orkinosu tezgahında kilosunu 50 liradan satışa sunan Feridun Biztiren, "Bu yıl denizde yakaladığımız en büyük balık diyebiliriz. Balığın tamamını alan olmadığı için parça parça satıyoruz ve 15 kilosunu Türk müşterilerimize sattık. Balığın kalanını ise Yunan ve Bulgar müşterilerimiz aldı" dedi. Döviz kurundaki artışla birlikte Edirne'ye alışverişe gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, kentte, balığı 4'te bir fiyatına daha ucuza aldığını belirtti.

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