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Saros'un bir kesimi, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 17:23 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki 17'nci ETBAR (Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu) 01 Gelibolu Yarımadası 1'inci kısım doğal sit kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edildi.

Saros'un bir kesimi, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki 17'nci ETBAR (Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu) 01 Gelibolu Yarımadası 1'inci kısım doğal sit kapsamına giren alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar ile 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edildi. Buna göre, Saros Körfezi'nin bir bölümü, kesin korunacak hassas alan ilan edilmiş oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 01 Haziran 2019 tarih ve 30791 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1133 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki 17'nci ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1'inci kısım doğal sit kapsamına giren alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edildi. Buna göre, Gelibolu Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Evreşe beldesi Kocaçeşme köyünden başlayıp, Kavak beldesi kıyı kesimine kadar uzanan Saros Körfezi'ndeki 12972252.547 metrekarelik bölüm ETBAR değerlendirilmesi sonucu, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmiş oldu.
DOĞAL SİT ALANLARININ STATÜSÜ DEĞİŞTİ
Mevcut koruma statüsü 1'inci derece ve 3'üncü derece doğal sit olan Gelibolu ilçesi sınırları içerisindeki 17'nci ETBAR 01 Gelibolu Yarımadası 1'inci Kısım Sit Alanlarının koruma statüsü değişti. Buna göre, 12972252.547 metrekarelik alan 'Kesin Korunacak Hassas Alan', 84040746.680 metrekarelik alan 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 269296341.089 metrekarelik alan da 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak değiştirilmiş oldu.
KESİN KORUNACAK HASSAS ALAN TANIMI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edilen Gelibolu Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Evreşe beldesi Kocaçeşme köyünden başlayıp, Kavak beldesi kıyı kesimine kadar uzanan Saros Körfezi'nin 12972252.547 metrekarelik bölümünde, bundan böyle kaynak değerlerinin korunması için; alan kullanımı ve alana tüm etkiler sınırlandırılmış oldu. Gerektiğinde insanların bölgeye girişlerinin engellendiği, bilimsel araştırmalar, eğitim ya da çevresel izleme amacıyla özel önlemler alınarak korunacak kara, su, deniz alanları, yapı yasağı getirilen mutlak korunması gereken alanlar olarak tanımlandı.

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Saros'un bir kesimi, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildiSaros'un bir kesimi, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildiSaros'un bir kesimi, 'Kesin Korunacak Hassas Alan' ilan edildi

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