Saros'un su altı güzellikleri büyülüyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Edirne Temsilci Özkan Arsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saros Körfezi'nin temizliği ve su altı zenginliğiyle dünyadaki eşsiz güzelliklerden olduğunu söyledi.

- "Batıklar sayesinde su altı canlıları da çoğalıyor"

İbrice Limanı'na dalış okulları açılırken, bölgeye gelen dalgıçlar körfezin su altı güzelliklerine tanık oluyor.

Çanakkale Şavaşları'nın canlandırıldığı yapay resiflerin yanı sıra Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği ve Keşan Belediyesi organizasyonuyla haziranda İbrice Limanı'nın bir mil açığında batırılan Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış tutkunlarından ilgi görüyor.

Turizmin geliştirilmesi amacıyla Saros Körfezi'nde 10 yıl önce başlatılan su altı müzesi çalışmaları kapsamında oluşturulan resifler, yerli ve yabancı dalgıçların ilgisini çekiyor.

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Edirne sınırlarında yer alan, doğası, kendi kendini temizleme özelliği ve berraklığıyla dikkati çeken Saros Körfezi, su altı canlıları ve batıklarıyla dalış turizminde de adından söz ettiriyor.

Körfezde canlı çeşitliliğinin de fazla olduğunu belirten Arsu, şöyle konuştu:

"Öncelikle doğa güzelliklerinin bilinçli kullanılması gerekiyor. Burayı da ne kadar bilinçli kullanırsak su altı canlılarını o kadar net görürüz. Su altı müzesi çalışmaları kapsamında batık projeleri hayata geçirildi. Bu yıl batırılan uçak ve önceki yıllarda batırılan gemi ilgi görüyor. Batıklar sayesinde su altı canlıları da çoğalıyor."

Arsu, Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleme özelliğinin yanı sıra su altı, su üstü güzellikleriyle yerli ve yabancı dalgıçların yeni adresi haline geldiğini dile getirdi.

- "Dalış camiasının yeni adresi İbrice Limanı"

Dev yolcu uçağının batırılmasının, bölgede su altı turizmini canlandırdığını vurgulayan Arsu, limana Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan ve Almanya'dan dalgıçların geldiğini belirtti.

Arsu, "Dalış camiasının yeni adresi İbrice Limanı oldu. Profesyonel su altı fotoğrafçıları da bölgeye geliyor. Buradaki su altı güzelliklerini anlatan sergiler açıyorlar." dedi.