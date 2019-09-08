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Saros'un yıldızı parlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi doğası, havası, plaj ve limanları ile birçok tatilcinin tercihi oluyor - Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe sahillerinde denizin tadını çıkaranlar, İbrice'de tarihe dalıp, tabiat parklarındaki ormanlarda ise kafa dinliyor - Sörf tutkunlarının esen melteme yelken açtığı Saros, lezzetli doğal ürünleriyle de gastronomi meraklılarının damaklarını şenlendiriyor - Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu: - "Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. 75 gün içerisinde yerli yabancı 3 milyon turisti misafir ediyoruz"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Son yıllarda keşfedilen kuzey Ege'nin yeni turizm destinasyonu Saros, son zamanlarda doğası, havası, plaj ve limanları ile çok sayıda turisti ağırlıyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda, güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat ilçeleri, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Geçmişte Edirneliler dışında çok keşfedilemeyen Saros Körfezi, yerli turistin yanında Balkan ülkeleri başta olmak üzere yabancı turisti de ağırlamaya başladı.

Doğa, gastronomi, temiz denizi ile konuklarını sarmalayan Saros, son yılların parlayan turizm yıldızı olmayı başardı.

Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe sahillerinde denizin tadını çıkaranlar, İbrice'de tarihe dalıp, tabiat parklarındaki ormanlarda ise kafalarını dinliyor. Sörf tutkunlarının esen melteme yelken açtığı Saros, lezzetli doğal ürünleriyle de gastronomi meraklılarının damaklarını şenlendiriyor.

-"Cevher yeni yeni keşfedilmeye başladı"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendi kendini temizleme özelliğiyle Saros Körfezi'nin Ege ve Akdeniz sahillerine göre keşfedilmemiş bir cevher olduğunu söyledi.

Körfezin turizm potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirten Helvacıoğlu, "Türkiye'de de dünyada da turizm anlayışı değişti. Eskiden evi olanlar tatil yaparlardı, şimdi bu kavram değişti. Herkesin tatil yapma hakkı ve özgürlüğü var. Saros Körfezi'nde de bu anlamda müthiş bir pazar var. Balkan ve İstanbul pazarı bu anlamda önemli. Balkanlar'dan ve İstanbul'dan daha fazla turist almamız için potansiyeli açığa çıkarmamız lazım." diye konuştu.

Gelecekte Saros'un turizm anlamında ülke ekonomisinin katkısının daha da artacağının altını çizen Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Ahmet gidiyor, Mehmet geliyor. 75 gün içerisinde yerli yabancı 3 milyon turisti misafir ediyoruz. Burayı bakanlığımızdaki yetkililerin, devlet büyüklerimizin keşfetmesi gerekiyor.

Bizler turizmin gelişmesi anlamında çok çabalıyoruz. Turizmde engelleri kaldırmak için ciddi manada işler yapıyoruz. Engellilere çok önem veriyoruz. Onlar için bir plaj düzenledik. Yine sahillerin, plajların denizimiz gibi tertemiz olması için gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca özellikle Erikli ve Saros Körfezi müzik festivalleri anlamında da önemli adımlar attı. Dünyanın konuştuğu festivaller düzenleniyor."

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Ege Denizi İbrice Limanı Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu Saros Körfezi turizm

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