MAGAZİN

Sarp Akkaya Kurşun dizisindeki Gülce rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

DİZİ HABERLERİ  | 18.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

Proje tasarımını ve yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı, FOX’un merakla beklenen dizisi “Kurşun”nda Gülce karakterini canlandıran Berrak Tüzünataç, yeni projesini anlattı.

Sarp Akkaya Kurşun dizisindeki Gülce rolünü anlattı! Kurşun ne zaman başlıyor?

Pavyon şarkıcısı Gülce olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Berrak Tüzünataç, rolü için 2 aydır şan dersi alıyor. Kendi sesi ile televizyonda ilk kez şarkı söyleyecek olan güzel oyuncu, duyduğu büyük heyecanı şu sözlerle anlattı: “Gülce, benim kariyerim boyunca hayatıma giren karakterlerden çok farklı. Bu beni çok heyecanlandırdı. Böyle bir hikaye ve karakteri tecrübe etme fırsatını kaçıracak biri asla değilim! Şan dersleri hayatıma girdi ve sanırım bir daha çıkmayacak. Hayatıma yenilikler katan, yeni şeyler öğrenmemi sağlayan karakterleri çok seviyorum. Şarkı söyleme fikri beni hem çok korkutuyor, hem de çok heyecanlandırıyor.”

Berrak Tüzünataç (2)

Engin Altan Düzyatan, Burçin Terzioğlu, Berrak Tüzünataç, Sarp Akkaya, Engin Şenkan, Kürşat Alnıaçık, Seda Akman, Bora Akkaş, Begüm Akkaya, Gülizar Irmak, Şebnem Dilligil ve Cem Kurtoğlu’nun kadrosunda yer aldığı, yönetmenliğini Murat Can Oğuz ve Burak Arlıel’in yaptığı, senaryosunu Kerem Deren, Çisil Hazal Tenim ve Ayberk Çınar’ın kaleme aldığı “Kurşun”, 23 Ekim Çarşamba saat 20.00’de FOX’ta.

Berrak Tüzünataç (1)

KURŞUN GENEL KONUSU NEDİR?
“Kurşun”, 1970’lerin İstanbul’unda adalet arayan Savcı Orhan Atmaca (Engin Altan Düzyatan) ve kalemine güvenen hırslı gazeteci Leyla Devrim’in (Burçin Terzioğlu) yer altı dünyasına karşı birlikte verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Kurşun (3)

“Kurşun” dönemin renkli kıyafetleri ve başrol oyuncularının yeni imajları ile çok konuşulacak.
Kurşun (1)


PARTNER Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı Eski mesleğini duyan şaşıp kalıyor! İşte güzel oyuncunun bilinmeyen sırrı
Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'
Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok! Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kurşun dizisi berrak tüzünataç

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Elimi Bırakma dizisine sürpriz transferler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

'Kızınız babamın sevgilisi ama kocamla yattı'

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Jet Sosyete dizisine iki sürpriz oyuncu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zalim İstanbul 15. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Nedim iyileşiyor mu? Ceren ve Neriman kovuluyor

Zalim İstanbul'da büyük sürpriz!

Kimse Bilmez oyuncularından Mehmetçik'e destek

Kimse Bilmez oyuncularından Mehmetçik'e destek

Müge Anlı sosyal medyada olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Olay oldu! 'Sevgilim sen annenin kızı değil misin?'

Arka Sokaklar'da Mesut'a Tunç şoku! Arka Sokaklar 527. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'da Mesut'a büyük şok!

Kuzey Yıldızı'nda Kuzey Yıldız'a aşkını mı itiraf edecek! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Kuzey Yıldızı'nda aşk itirafı!

Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? İki bölüm birden yayınlanacak!

Jet Sosyete yeni sezonu ünlü isimlerle açıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.