Sarp Apak ve Bengisu Apak çifti düğünden lüks aracıyla ayrıldı! 'Arabanız çok güzel ne iş yapıyorsunuz?' diye sorulunca kendini tutamadı

MYNET-Yaklaşık 7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti, aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Etiler’de gerçekleşen törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi. Ünlü isimlerin akın ettiği geceye ünlü oyuncu Sarp Apak eşi Bengisu Apak ile katıldı.

Düğünden sonra lüks araçlarına binip mekandan ayrılan ünlü çifte sosyal medyadaki o meşhur soruldu.

KENDİNİ TUTAMADI

Bengisu Apak'ın şoför koltuğunda oturduğu arabaya muhabirler yanaşıp 'Arabanız çok güzel ne iş yapıyorsunuz?' diye sordu. Sarp Apak ise bu soru karşısında kendini tutamadı ve 'kaçakçıyız' diyerek espriyi patlattı.

YORUM YAĞDI

Ünlü oyuncunun eşi ile bu görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken 'güzel cevap', 'komik biri', 'harbi ne iş yapıyorlar?' şeklinde yorumlar yapıldı.