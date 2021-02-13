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Sarp Gümrük Kapısında 480 kg kaçak bal ele geçirildi

13.02.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmak istenen 480 kilogram bal ele geçirildi.Gürcistan’dan Sarp Gümrük Kapısına gelen yabancı plakalı bir araç, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda bir aracın benzin deposuna saklanarak yurda sokulmak istenen 480 kilogram bal ele geçirildi.
Gürcistan’dan Sarp Gümrük Kapısına gelen yabancı plakalı bir araç, yapılan analiz sonucu riskli olarak değerlendirildi. Şüpheli araç x-ray tarama cihazına sevk edildi.
Yapılan inceleme sonucunda, aracın yakıt deposunun bir bölümünde zula tabir edilen özel bir bölme yapıldığı, söz konusu bölmenin içerisine bal gizlendiği anlaşıldı. Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, sürücüsünün yakıt dolu olduğunu beyan ettiği araç deposundan 480 kilogram bal çıkarıldı. Ele geçirilen balın, kestane balı olduğu anlaşıldı. Sağlıksız koşullarda piyasaya sürülmek istenen 480 kilogram kestane balına ve kaçak eşyanın naklinde kullanılan araca el konulurken sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.

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