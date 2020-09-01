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Sarp Gümrük Kapısından 279 bin lira değerinde gıda takviyesi, spor ayakkabısı ve elektronik parça yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:33 | Son Güncelleme

Gürcistan’dan Türkiye’ye giren bir kamyonette 279 bin 859 bin lira değerinde kaçak spor ayakkabısı, gıda takviyesi ve elektronik parça ele geçirildi.Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’ndan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilmek istenen, gümrük değeri 279 bin 859 bin lira olan çeşitli malzeme yakalandı.Edinilen bilgiye göre Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında, Sarp Sınır Kapısında yapılan uygulamada, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Özbekistan uyruklu A.M isimli şahsın idaresindeki kamyonette yapılan arama sonucunda toplamda 66 bin adet takviye gıda, spor ayakkabı ve elektronik parça ele geçirildi.

Gürcistan’dan Türkiye’ye giren bir kamyonette 279 bin 859 bin lira değerinde kaçak spor ayakkabısı, gıda takviyesi ve elektronik parça ele geçirildi.
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı’ndan yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilmek istenen, gümrük değeri 279 bin 859 bin lira olan çeşitli malzeme yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce Kaçakçılıkla Mücadele Kapsamında, Sarp Sınır Kapısında yapılan uygulamada, Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen Özbekistan uyruklu A.M isimli şahsın idaresindeki kamyonette yapılan arama sonucunda toplamda 66 bin adet takviye gıda, spor ayakkabı ve elektronik parça ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalara ve araca el konulurken, şüpheli şahıs hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

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