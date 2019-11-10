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Sarp kayalarda Ata'ya saygı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 11:00 | Son Güncelleme

ERZURUM, Atatürk Üniveristesi Spor Kulübü öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81'inci yılında kamp alanındaki sarp kayalıklarda düzenlenen törenle andı.

Sarp kayalarda Ata'ya saygı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, Atatürk Üniveristesi Spor Kulübü öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 81'inci yılında kamp alanındaki sarp kayalıklarda düzenlenen törenle andı.
Erzurum’un Uzundere ilçesindeki Dağcılık Federasyonu'nun eğitim kamp alanında 9 Kasım günü 3 günlük kampa başlayan 66 dağcı, saat 09.05'te Türk bayrağını tırmandıkları kayalıklara çıkarıp Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Kulüp Müdürü Yunus Emre Karaca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81'inci yılında bir kez da rahmetle yad ediyoruz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve bu toprakları bize vatan yapmak için mücadele eden tüm şehitlerimizin hatıralarını kalbimizde yaşatacağız. Mekan neresi olursa olsun, Ata'mızı bir kez daha rahmetle anıyoruz" dedi.
10 Kasım'ın kampı unutulmaz bir hale getirdiğini söyleyen üniversiteli dağcılar ise Cumhuriyeti ilelebet yaşamak, yaşatmak, geliştirmek ve güçlendirmek için çalışacaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sarp kayalarda Ata'ya saygı

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