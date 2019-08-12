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Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy ile ilk kez fotoğraf paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 09:38 | Son Güncelleme

Derya Şensoy ile gözlerden uzak aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, ilk kez sevgilisiyle birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Birce Akalay ile boşandıktan sonra Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Sarp Levendoğlu aşkını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü çift birlikte pek paylaşım yapmıyordu. Ancak dün bir ilk gerçekleşti.

Levendoğlu, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Şensoy ile birlikte çekilen fotoğrafı, “ İyi bayramlar” notuyla paylaştı.

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Derya Şensoy ile gözlerden uzak aşk yaşayan Sarp Levendoğlu, ilk kez sevgilisiyle birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Sarp Levendoğlu derya şensoy

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