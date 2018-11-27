MAGAZİN

Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy'la fotoğrafını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.11.2018 10:44 | Son Güncelleme

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy'un ayrıldıkları iddia edilmiş çift bu iddialara sessiz kalmıştı. Sarp Levendoğlu ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Derya Şensoy'la fotoğraf paylaştı

Sarp Levendoğlu sevgilisi Derya Şensoy'la fotoğrafını paylaştı

Oyuncu Sarp Levendoğlu ile Derya Şensoy'un iki yıl süren beraberliklerine son verdikleri iddia ediliyordu. Sarp Levendoğlu, dün sosyal medya hesabınden sevgilisi Derya Şensoy'la fotoğraflarını paylaştı.

Sarp Levendoğlu, 2014'te evlendiği oyuncu Birce Akalay'dan Ocak 2016'da boşanmıştı.

Sarp Levendoğlu ayrılığın ardından Derya Baykal ile Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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İki yıldır aşk yaşayan ikilinin bir süre önce yollarını ayırdıkları iddia edilmişti.

Oyuncu Sarp Levendoğlu ayrıldığı iddia edilen sevgilisi Derya Şensoy'la dün fotoğraflarını paylaşarak ayrılık haberlerini yalanladı.

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Levendoğlu Derya Şensoy ve Sarp Levendoğlu

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