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"Sarp Sınır Kapısı, geçen yılki geçişlerde ilk sırada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 11:08 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: - "2018 yılındaki sayılara bakıldığında, 6 milyon 912 bin 356 yolcuyla Sarp Sınır Kapısı, en çok geçiş yapılan kara hudut kapıları arasında ilk sırada"

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "2018 yılındaki sayılara bakıldığında, 6 milyon 912 bin 356 yolcuyla Sarp Sınır Kapısı, en çok geçiş yapılan kara hudut kapıları arasında ilk sırada." dedi.

Vali Doruk, Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu'nda ilgililerle bir araya geldi.

Modernizasyonu tamamlanarak 1 Mart'ta hizmete açılan sınır kapısındaki genel durum ve işleyiş hakkında bilgi alan Doruk, ortaya çıkan ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Doruk, kapının daha aktif ve verimli kullanılması için Gürcü yetkililerle de iletişimde bulunarak gerekenlerin yapılması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Sarp Sınır Kapısı'nın 19 Kasım 1990'dan itibaren 24 saat esasına göre hizmet verdiğini belirten Doruk, iki ülke arasındaki kimlikle geçişler ile Kafkasya ve Orta Asya ile ticari ilişkilerin artması sonucu oluşan fiziki yetersizliği gidermek amacıyla modernize edilen kapının, 1 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını anımsattı.

Doruk, 2012'den itibaren sınır kapısından yolcu geçişlerinde 2014 haricinde sürekli artış gözlemlendiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"2018 yılındaki geçiş sayılarına bakıldığında, 6 milyon 912 bin 356 yolcuyla Sarp Sınır Kapısı en çok geçiş yapılan kara hudut kapıları arasında ilk sırada. Aynı yoğunluk bu yıl da devam ediyor. Modernizasyondan sonra burada vatandaşlara ve şoförlere çok daha kaliteli ve hızlandırılmış hizmet sunuluyor. Kapımız ülkemizin Orta Asya'ya açılan modern yüzü oldu. Kapının modernizasyonunda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

Vali Doruk, toplantının ardından, gümrük binası ile kara yolunun dalgalardan zarar görmemesi için denize yapılacak dolgu alanında incelemede bulundu.

Kemalpaşa Balıkçı Barınağı'nı da gezen Vali Doruk, balıkçıların sorun ve taleplerini dinledi.

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Artvin Sarp Sınır Kapısı

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