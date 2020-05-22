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Sarp Sınır Kapısı’nda gülümseten görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 10:21 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kafkasya’ya açılan en önemli sınır kapısı durumunda olan Sarp Sınır Kapısı, Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatıldı. Yoğunluğun azaldığı Sarp Gümrük Kapısı önünde, bölge halkının otlaması için bıraktığı büyükbaş hayvanlar başı boş dolaşınca gülümseten görüntüleri ortaya çıkardı.

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Türkiye’nin Gürcistan sınırından, Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaya ve araç giriş çıkışlarına kapatılmıştı. Bu kararın ardından yoğunluğun yaşandığı gümrük kapısı sessizliğe büründü.

Hayvancılıkla uğraşan bölge halkının, otlamaları için bıraktığı büyükbaş hayvanlar gümrük kapısında başıboş dolaşınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Çekilen görüntülerde, büyükbaş hayvanların Sarp Gümrük kapısının araç giriş ve çıkışların yer aldığı bölümde başı baş dolaşmaları yer alıyor. Görüntülerin internette yüklenmesinin ardından kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

(İHA)

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