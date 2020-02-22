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  4. Sarp Sınır Kapısı’ndaki TIR kuyruğu 12 km’ye ulaştı

Sarp Sınır Kapısı’ndaki TIR kuyruğu 12 km’ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Gürcistan’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Sarp Sınır Kapısında tır parkına giremeyen araçlar uzun kuyruğa neden oldu. 12 km’ye uzanan tır kuyruğu trafiğin aksamasına neden oluyor.

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısında gümrük işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu bu kez Artvin’in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerini geçerek Rize’nin Fındıklı ilçesine kadar uzandı. Tır kuyruğuna Gürcistan tarafından yağan yoğun kar yağışının neden olduğu belirtilirken, bu nedenle geçiş işlemleri aksadığı öğrenildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tırlar uzun kuyruk oluştururken, tır parklarının dolması üzerine Karadeniz sahil yolu üzerinde tırlar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oluyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, son günlerde artan yoğunluğun sebebinin Karadeniz sahil yolunun otoban standartlarında olması, gümrük kapısının ise yenilenmesi nedeniyle tır sürücüleri tarafından bu güzergahın daha çok tercih edilmesi olduğunu ifade etti. Akyürek, "Sarp Kara Hudut Kapısında son zamanlarda bilindiği üzere tır yoğunluğu var. Bunun birkaç nedeni var. Yoğun kar yağışı nedeniyle Gürcistan-Batum-Kutaisi arasında tır geçişlere izin verilmedi. Günün belli saatlerinde geçişlere izin verirken, diğer saatlerde geçişler kapatıldı. Bu yoğunluk nedeniyle mevcut bulunan iki tır parkımız doldu. Tır kuyruğunun sonu Fındıklı’ya kadar ulaşsa da, 45 kilometrelik mesafenin sadece 12 kilometresinde tır kuyruğu meydana geldi" dedi.

"TIR SÜRÜCÜLERİNİN BU GÜZERGAHI TERCİH ETMELERİ YOĞUNLUĞA NEDEN OLUYOR"

Sarp Kara Hudut Kapısı’nın Türkiye’nin önemli kapılarından biri olduğunu kaydeden Akyürek, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından kapının modernizasyonu tamamlandı. Cumhurbaşkanı tarafından açılışı yapıldı. Bu kapı sadece Gürcistan’a açılan bir kapı değil, tüm Kafkaslara acılan bir kapı. Buradan geçen bir aracımız 13 ülkeye yayılarak gidiyor. Tercih edilme sebepleri yoğun kar yağışı ve doğal durumlardan etkilenme oranı doğu kapılara göre oranı daha az. Bizde 3 gün kar yağışı nedeniyle durmuşsa doğuda bunun süresi daha da uzuyor. Diğer bir nedeni ise Karadeniz sahil yolunun oldukça iyi durumda olması, otoban standartlarında yer alması nedeniyle tır sürücüleri bu güzergahı daha çok tercih ediyor" şeklinde konuştu.

"2019 YILINDA SARP SINIR KAPISI'NI 157 BİN TIR KULLANDI"

Kapıdaki günlük tır geçişi ortalamasının 450 tır olduğunu vurgulayan Akyürek, "Bu yoğunluğu azaltmak için Gürcü tarafı geçişlere izin verdiğinde bu sayı 550’ye ulaşıyor. 2011 yılında tır geçişleri toplamına baktığımız zaman 157 bin tır geçişi olmuş. Sarp Kara Hudut kapısı bölgenin en yoğun kapılarından birisi. Bu nedenle sistemle bir arıza varsa, Gürcü tarafından bir bayram ya da afet gibi durumlar varsa bu kuyrukların oluşmasını normal karşılıyoruz. Fakat 24 saat aracın içerisinde bekleyen nakliyeci kardeşimiz ne kadar zorluk çektiği söylememiz lazım. Doğal ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldiğini görmemiz lazım. Bunun için aslında neler yapmamız gerektiğini konuşmamız lazım” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sarp Sınır Kapısı TIR kuyruğu

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