Sarp Sınır Kapısı’ndaki TIR kuyruğu 12 km’ye ulaştı

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısında gümrük işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Tır kuyruğu bu kez Artvin’in Kemalpaşa, Hopa, Arhavi ilçelerini geçerek Rize’nin Fındıklı ilçesine kadar uzandı. Tır kuyruğuna Gürcistan tarafından yağan yoğun kar yağışının neden olduğu belirtilirken, bu nedenle geçiş işlemleri aksadığı öğrenildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen tırlar uzun kuyruk oluştururken, tır parklarının dolması üzerine Karadeniz sahil yolu üzerinde tırlar yol kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oluyor.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, son günlerde artan yoğunluğun sebebinin Karadeniz sahil yolunun otoban standartlarında olması, gümrük kapısının ise yenilenmesi nedeniyle tır sürücüleri tarafından bu güzergahın daha çok tercih edilmesi olduğunu ifade etti. Akyürek, "Sarp Kara Hudut Kapısında son zamanlarda bilindiği üzere tır yoğunluğu var. Bunun birkaç nedeni var. Yoğun kar yağışı nedeniyle Gürcistan-Batum-Kutaisi arasında tır geçişlere izin verilmedi. Günün belli saatlerinde geçişlere izin verirken, diğer saatlerde geçişler kapatıldı. Bu yoğunluk nedeniyle mevcut bulunan iki tır parkımız doldu. Tır kuyruğunun sonu Fındıklı’ya kadar ulaşsa da, 45 kilometrelik mesafenin sadece 12 kilometresinde tır kuyruğu meydana geldi" dedi.