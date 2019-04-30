HABER

Sarp Sınır Kapısı'nda 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 6 milyon 500 bin lira değerinde 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce yürütülen sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan Türkiye'ye araçla kaçak sigara sevk edileceği bilgisine ulaşıldı. İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden söz konusu araca ait firma, şoför ve güzergah bilgileri incelendi. Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Operasyon Birimleri ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce oluşturulan ekip, elde ettikleri bilgilerle belirlenen firma, araç ve şüphelileri takip altına aldı.

İşlemleri takip altında tutulan TIR, Sarp Gümrük Kapısına gelmesi ardından, kamera sistemleri üzerinden izlendi. Yapılan gümrük işlemleri sırasında taşıyıcı firma tarafından söz konusu aracın yükünün cam bardak olarak beyan edilmesi üzerine araç, x-ray sistemine sevk edildi. Yapılan taramada, şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR, arama hangarına alındı.

TIR'da bulunan gümrük güvenlik mühürleri söküldüğünde, araçta bulunan eşyaların tamamının sigara olduğu görüldü. Yapılan sayım ve tespitte 627 bin 500 paket kaçak sigara bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen sigaraların tahmini piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü

-Operasyondan genel ve detaylar

ANKARA, (DHA)

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
1 yıldır elektriği bağlanmayınca çareyi araba aküsünde buldu1 yıldır elektriği bağlanmayınca çareyi araba aküsünde buldu
ATO Başkanı Baran’dan 1 Mayıs MesajıATO Başkanı Baran’dan 1 Mayıs Mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Günlük burç yorumları 30 Nisan Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Son dakika Gümrük Muhafaza ekiplerinden sınır kapısında operasyon! Değeri dudak uçuklattı

Az önce ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus denizaltı 'Kolpino' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

On Numara sonuçları 29 Nisan: İki ilden 2 talihli!

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.