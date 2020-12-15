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  4. Sarp Sınır Kapısında kaçakçılara göz açtırılmıyor

Sarp Sınır Kapısında kaçakçılara göz açtırılmıyor

15.12.2020 11:33 | Son Güncelleme:
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Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 663 bin lira tutarında gümrük kaçağı dişçilikte kullanılan malzemeler geçirildi.Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen A.Z.G’nin kullandığı otomobilde arama yapıldı.Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmında bulunan valiz içerisinde toplam 1051 adet dişçilikte kullanılan ürün ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken, A.Z.G.

Sarp Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen piyasa değeri 663 bin lira tutarında gümrük kaçağı dişçilikte kullanılan malzemeler geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Gürcistan’dan Türkiye’ye giriş yapmak üzere Sarp Sınır Kapısı’nda gümrük sahasına gelen A.Z.G’nin kullandığı otomobilde arama yapıldı.
Şüphe üzerine X-Ray cihazına yönlendirilen otomobilin bagaj kısmında bulunan valiz içerisinde toplam 1051 adet dişçilikte kullanılan ürün ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, A.Z.G. hakkında ise Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu.

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