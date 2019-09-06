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Sarp Sınır Kapısı’nda kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

Artvin’de Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, içki ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs 6 bin 604 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Sarp Sınır Kapısı’nda yabancı uyruklu J.K.’nın üzerinde 72 adet uyuşturucu hap, 5.30 gram eroin ve 1 adet şırınga ele geçirdi.

Artvin’de Sarp Sınır Kapısı’nda yapılan operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara, içki ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıs 6 bin 604 bin TL idari para cezasına çarptırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri Sarp Sınır Kapısı’nda yabancı uyruklu J.K.’nın üzerinde 72 adet uyuşturucu hap, 5.30 gram eroin ve 1 adet şırınga ele geçirdi. Yakalanan şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, yabancı uyruklu P.G.’nin (40) valizinde ise 39 karton içinde 390 paket kaçak sigara, 12 adet 1 litrelik kaçak alkol ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, şahıslar 6 bin 604 TL idari para cezasına çarptırıldı.

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