Sarp Sınır Kapısı’nda TIR kuyruğu

Türkiye’nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin’in Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR’lar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzarken, kuyruk havadan görüntülendi.

Sarp Sınır Kapısı’nda Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri kapıda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen uluslararası taşımacılık yapılan TIR’lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında kilometrelerce uzadı. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR’lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.

"23 yıldır bu çileyi çekiyorum"

İki gündür yollarda olduğunu ifade eden TIR şoförü Eyüp Kahveci “bizim işimiz bu, ama asıl işi olanlar işini yapmadığından bu kuyruklar var. Eğer işlerini düzgün yapsaydılar bizler bu çileyi çekmezdik. Ben 23 yıldır bu çileyi çekiyorum. Kuyruğun sebebini Türk tarafı gümrüğüne sorduğumuz zaman, biz çalışıyoruz Gürcü çalışmıyor, Gürcü’ye sorduğumuz zaman, Türki’ye araba göndermiyor diye bilgi veriyor. Biz mecbur olduğumuz için bu yollar üzerinde bekliyoruz. İki gündür yollardayım, bir 3 gün daha bekleyeceğiz sanırım” diye konuştu.