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Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Arhavi'ye kadar ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:59 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında aralıklarla 21 kilometre kuyruk oluşturdu.

Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Arhavi'ye kadar ulaştı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ARTVİN, (DHA)- TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında aralıklarla 21 kilometre kuyruk oluşturdu. TIR kuyruğu, Karadeniz Sahil Yolu boyunca Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek 40 kilometre mesafedeki Arhavi'ye kadar uzadı.
Önceki gün Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda kaldı. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında aralıklarla 21 kilometreyi buldu. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek 40 kilometre meafedeki Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor. Türk yetkililer, sorunun giderilmesi için Gürcü yetkililerle temasa geçti.
TIR SÜRÜCÜLERİ TEPKİLİ
Duruma tepki gösteren TIR sürücüleri, 3 gündür beklediklerini belirterek, Gürcistan gümrüğünde yaşanan sorunun çözülmesi için Türk yetkililerden yardım istedi. İran'dan TIR'la ürün getirdiğini belirten Bagir Mekide, "Sınır kapılarında böyle sorunlar oluyor. Sıra var, kaç gündür bekliyoruz. Yemek bile zor yapıp, yiyoruz. Böyle yollarda bekliyoruz" dedi.
TIR kuyruğunun Arhavi ilçesine kadar ulaştığını söyleyen sürücü Coşkun Çavuşoğlu ise "Kuyruğun uzunluğunu görünce yetkililer sıkıntının boyutunu tahmin edebililer. Bu kuyruğun nedeni nispeten Gürcistan kaynaklı oluyor" diye konuştu.
Kuyrukta bekleyen bir diğer TIR sürücüsü Hıdır Alkan da sınır kapısında sürekli sorunlar yaşandığını belirterek, "Her zaman sıra oluyor ama bu kadar olmamıştı. Bu yoğunluğun nedeni bayramdan da olabilir. Kaç gün daha bekleyeceğiz bilmiyoruz" dedi.
6-7 gündür sırada bekleyenlerin olduğunu ifade eden TIR sürücüsü Ahmet Bayraktar ise "Devletimiz bu sıralara çözüm bulmak için kapıyı yeniledi, fakat bu da çözüm olmadı. Yeni bir sistem düşünülmeli ya da memuru artırmak gerekiyor. Karşı ülkede sorun varsa oraya baskı yapılmalı. 'İhracatla yükseleceğiz' diyoruz. Bazı araçlarda yaş sebze var ama 6 gündür sırada. Bu ne kadar mantıklı?" diyerek önlem alınmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Sarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Arhavi'ye kadar ulaştıSarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Arhavi'ye kadar ulaştıSarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Arhavi'ye kadar ulaştıSarp Sınır Kapısı'ndaki TIR kuyruğu, Arhavi'ye kadar ulaştı

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