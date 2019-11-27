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Sarp Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğu gideriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 12:35 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda oluşan tır yoğunluğunun giderilmeye çalışıldığını söyledi.Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Sarp Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, özellikle son günlerde Sarp Sınır Kapısında oluşan tır yoğunluğunun giderilmesi, sınır kapısında yürütülen iş ve işlemler, gümrük sahasındaki kurumlar arasında koordine edilecek konular görüşüldü.Toplantıya, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Mete Özbek, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş ile gümrük kapısında görevli yetkililer katıldı.Sarp Sınır Kapısı’nın hem yaya hem de araç giriş çıkış sayılarıyla Türkiye’nin önemli kapılarından olduğunu belirten Vali Doruk, son günlerdeki tır kuyruğunun dönemsel olarak farklı sebeplerden kaynaklandığını söyledi.Her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğunu da ifade eden Doruk, "Sınır kapısından son 24 saatte 343’ü giriş, 502’si çıkış olmak üzere toplam 845 tır giriş-çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğu gideriliyor

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan kapısı konumundaki Sarp Sınır Kapısı’nda oluşan tır yoğunluğunun giderilmeye çalışıldığını söyledi.
Vali Yılmaz Doruk başkanlığında, Sarp Mülki İdare Amirliği Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, özellikle son günlerde Sarp Sınır Kapısında oluşan tır yoğunluğunun giderilmesi, sınır kapısında yürütülen iş ve işlemler, gümrük sahasındaki kurumlar arasında koordine edilecek konular görüşüldü.
Toplantıya, Türkiye’nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Sarp Mülki İdare Amiri Mehmet Kemal Akpınar, Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Şavşat Kaymakamı Musa Göktaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Hacı Mete Özbek, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir, Sarp Gümrük Müdürü Atila Karataş ile gümrük kapısında görevli yetkililer katıldı.
Sarp Sınır Kapısı’nın hem yaya hem de araç giriş çıkış sayılarıyla Türkiye’nin önemli kapılarından olduğunu belirten Vali Doruk, son günlerdeki tır kuyruğunun dönemsel olarak farklı sebeplerden kaynaklandığını söyledi.
Her ayın sonuna doğru taahhütlerini kapatmak isteyen ihracatçıların işlemlerinin artması nedeniyle kapıda tır yoğunluğu oluştuğunu da ifade eden Doruk, "Sınır kapısından son 24 saatte 343’ü giriş, 502’si çıkış olmak üzere toplam 845 tır giriş-çıkış yaptı. Tır yoğunluğunun birkaç gün içinde normale dönmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Sarp Sınır Kapısı’ndaki tır yoğunluğu gideriliyor

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