"Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yıl 6 milyon yolcu giriş çıkış yaptı"

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bu yılın 10 ayında Sarp Sınır Kapısı'ndan 6 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığını belirterek, "Kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmıyor." dedi.

Kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Artvin Valiliği'ni ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Çataklı, daha sonra Vali Doruk ile bir süre görüşerek, ilin sorunları ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Çataklı ve Doruk, Sarp Sınır Kapısı'na giderek, devam eden modernizasyon çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından Sarp Sınır Kapısı Toplantı Salonu'na geçen Çataklı, sınır kapısındaki işleyiş ve devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında Doruk’tan brifing aldı.

Vali Doruk, burada yaptığı açıklamada, modernizasyon çalışmaları devam eden Sarp Sınır Kapısı'nın 2019 yılının ilk aylarında hazır hale geleceğini ifade etti.

Sarp'ın çok aktif bir sınır kapısı olduğunu vurgulayan Doruk, "Geçen yıl kapıdan 7 milyon yolcu giriş çıkış yaptı. 2018'in 10 aylık döneminde ise 6 milyon yolcu giriş çıkış yaptı. Kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmıyor. Kapı yüzde yüz kapasite ile çalışır durumdadır. 'Yap-işlet- devret' modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Sarp Sınır Kapısı fiziki alanı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor." diye konuştu.