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"Sarp Sınır Kapısı'ndan bu yıl 6 milyon yolcu giriş çıkış yaptı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 20:15 | Son Güncelleme

Artvin Valisi Yılmaz Doruk: - "Geçen yıl kapıdan 7 milyon yolcu giriş çıkış yaptı. 2018'in 10 aylık döneminde ise 6 milyon yolcu giriş çıkış yaptı. Kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmıyor"

ARTVİN (AA) - Artvin Valisi Yılmaz Doruk, bu yılın 10 ayında Sarp Sınır Kapısı'ndan 6 milyon yolcunun giriş çıkış yaptığını belirterek, "Kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmıyor." dedi.

Kente gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Artvin Valiliği'ni ziyaret ederek, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Çataklı, daha sonra Vali Doruk ile bir süre görüşerek, ilin sorunları ve kamu yatırımları hakkında bilgi aldı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Çataklı ve Doruk, Sarp Sınır Kapısı'na giderek, devam eden modernizasyon çalışmalarını inceledi.

İncelemelerin ardından Sarp Sınır Kapısı Toplantı Salonu'na geçen Çataklı, sınır kapısındaki işleyiş ve devam eden modernizasyon çalışmaları hakkında Doruk’tan brifing aldı.

Vali Doruk, burada yaptığı açıklamada, modernizasyon çalışmaları devam eden Sarp Sınır Kapısı'nın 2019 yılının ilk aylarında hazır hale geleceğini ifade etti.

Sarp'ın çok aktif bir sınır kapısı olduğunu vurgulayan Doruk, "Geçen yıl kapıdan 7 milyon yolcu giriş çıkış yaptı. 2018'in 10 aylık döneminde ise 6 milyon yolcu giriş çıkış yaptı. Kapıda devam eden inşaata rağmen yolcu ve araç geçişlerinde hiçbir aksaklık yaşanmıyor. Kapı yüzde yüz kapasite ile çalışır durumdadır. 'Yap-işlet- devret' modeli çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Sarp Sınır Kapısı fiziki alanı yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor." diye konuştu.

Doruk, Sarp Sınır Kapısı'nın Türkiye'nin kara sınır kapıları arasında yolcu trafiği bakımından ilk sırada yer aldığını belirterek, kapının modernizasyonu tamamlandığında Türkiye'nin en prestijli kapılarından biri olacağına inandığını kaydetti.

Mevcut gümrük sahasının 36 bin 191 metrekarelik alana sahip olduğunu aktaran Doruk, şöyle devam etti:

"Kapıda sürdürülen yenileme çalışmalarıyla sınır kapımız 46 bin 336 metrekarelik alana kavuşacak. Yeni proje ile yolcu giriş çıkış peron sayısı 20'ye, araç peron sayısı ise 12'ye çıkacak. Ayrıca yolcu koridorlarında yürüyen merdiven ve yürüyen yol yapılıyor. Araç işlemi yapacak polis, tescil, muayene kantar ve vezne personeli tek noktada toplanmıştır. Gümrük sahası ve hizmet binalarının yapımına devam ediliyor. Dolayısıyla kapıdaki modernizasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra yolcu trafiği daha etkin ve sağlıklı bir şekilde sürdürülecek."

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın ziyaret ve incelemelerine Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Artvin Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Makbule Koçak, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Osman Göllüce, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Tahir Demir ile Gümrük Müdürü Mehmet Keske de eşlik etti.

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