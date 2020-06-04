Sarrac’ı Ağırlayan Ankara Doğu Akdeniz Mesajını Vurguladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac’ı Ankara’da ağırladı ve “Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere, arama ve sondaj dahil, işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. Ankara, son Milli Güvenlik Kurulu’nda “kararlılık” ve ‘’destek’’ mesajı verdiği Libya politikası ve Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda, tutumunu sürdürüyor. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayez El Sarrac’ı bugün başkentte ağırlamasıyla birlikte ortak basın toplantısında uluslararası kamuoyuna mesajlar verdi. Erdoğan ve Sarrac’ın, Bingazi merkezli silahlı güçlere liderlik etmekte olan Halife Hafter ile artık Libya konusunda müzakere masasına oturulmayacağı yönündeki sözleri dikkat çekti. ''Darbeci Hafter'i destekleyenleri tarih yargılayacaktır'' Türkiye’nin “son dönemdeki varlık yokluk mücadelesinde Libya’ya en büyük desteği verdiğini” söyleyen Erdoğan, ülkede krizi sonlandırmak için Birleşmiş Milletler himayesinde siyasi bir süreç tesis edilmesini istediklerini ifade etti. Erdoğan, “Türkiye'nin önceliği Libya'nın bir önce istikrarına kavuşmasıdır. Sayın Sarrac ve hükümeti, darbeci Hafter ve çetelerinin işledikleri insanlık ve savaş suçlarına rağmen, bu konuda her zaman müspet bir tutum takınmıştır. Altını çizerek söylüyorum, ‘darbeci Hafter’ ifadesini kullanıyorum, bunu boşuna kullanmıyorum. Hafter ise yakın zamanda, Libya Siyasi Anlaşması’nı reddedip ülke yönetimini üstlendiğini açıklayarak, gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir. ‘Hafter’i bir kenara koymak mümkün değil’ anlayışla yaklaşım gösteren ne yazık ki devlet başkanları, devlet temsilcileri var. Onlara tekrar hatırlatıyoruz; hiçbir zaman Libya halkının sorunlarıyla ilgilenmeyen ve Libya’nın geleceğini sürekli tehdit altında tutan bir kişinin bu konuda masaya oturacak bir temsili kabiliyeti de olamaz. Bu kişi ve ona askeri, mali, siyasi destek sağlayanlar, barışın önündeki en büyük engeldir. Darbeci Hafter’i destekleyerek Libya’yı kan ve gözyaşına boğanları elbette tarih yargılayacaktır. Libyalı kardeşlerimizi asla darbecilerin ve lejyonerlerin insafına bırakmayacağız. Libya'nın meşru Hükümetine ve kurumlarına verdiğimiz destek artarak devam edecektir” dedi.

Erdoğan, Libya’nın petrol ihracatını sürdürmesi ve dışarıdan yapılan müdahalelere son verilmesi konusunda Sarrac ile hemfikir olduklarını belirterek, “Darbeci Hafter’in Libya halkının hakkı olan petrolü, daha fazla silah almak ve lejyoner toplamak için kaçak yollardan satma girişimlerini de yakından izliyoruz. Bunun engellenmesi için uluslararası ve bölgesel tüm aktörlere gereken adımları atmaları yönünde çağrımızı tekrarlıyoruz. Libya’nın ve tüm Libyalılar’ın refahı için kullanılması gereken petrolün, darbeciler tarafından hukuk dışı yollarla satışına izin verilmemelidir” diye konuştu. Türkiye ve Libya arasında 27 Kasım 2019’da imzalanan Doğu Akdeniz’le ilgili anlaşmayı hatırlatan Erdoğan, işbirliğini devam ettirme kararı aldıklarını açıklayarak, “Bu çerçevede, Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerden faydalanmak üzere, arama ve sondaj dahil, işbirliğimizi ilerletmeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Libya topraklarındaki işbirliği alanlarımızı da genişletme hususunda görüş birliğine vardık” açıklamasında bulundu.

Fayez El Sarrac’dan “Hafter ile müzakere etmeyeceğiz” mesajı Libya’da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı ve Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El Sarrac ise, “Ülke topraklarını zorla ele geçirmeye çalışanlara kadar mücadelemizi yapacağız, ülkemizin geleceğini ve olanaklarını sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu savaş suçlusuyla müzakere masasına oturmayla ilgili birtakım zorlamalar olsa da kendisinin (Hafter) meşruiyeti olmadığını bilmekteyiz. Kendisine bundan sonra kesinlikle hiçbir müzakere etme tarafında olma hakkını vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Toplantıda sosyal mesafeye özen gösterildi Öte yandan ortak basın toplantısının yapıldığı salonda, Corona virüsü salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturma planı düzenlendi. Koltuklara, "Lütfen sağlığınız için bu koltuğu boş bırakınız. Mesafenizi koruyunuz." yazıları asıldı. Çeviri için konuklara dağıtılan kulaklıklar, hijyen kuralları çerçevesinde temizlenerek poşetlendi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da hazır bulundu.