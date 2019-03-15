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Sarraf Davasında Gizli Belgelerin Açıklanması Talebi Reddedildi

15.03.2019 00:05 | Son Güncelleme

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, muhtelif zamanlarda dosyada yer alan yaklaşık 30 kadar gizlilik kaydı olan belgelerin kamuoyuna açıklanması talebi reddedildi. Red kararını Sarraf davasının hakim Richard Berman aldı

Sarraf Davasında Gizli Belgelerin Açıklanması Talebi Reddedildi

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf davasında, muhtelif zamanlarda dosyada yer alan yaklaşık 30 kadar gizlilik kaydı olan belgelerin kamuoyuna açıklanması talebi reddedildi.

Hakim Richard Berman, gizlilik kararının kaldırılmasını talep eden üç ayrı başvuru dilekçesini reddetti.

New York Times gazetesi muhabiri Benjamin Weisman ve Hürriyet gazetesi New York temsilcisi Razi Canikligil’in geçen yıl Eylül ayında mahkemeye ayrı yaptığı başvurular, hakim Berman tarafından açıklanmasında kamu yararı görmediği gerekçesiyle kabul edilmedi. Sarraf davasına en son geçtiğimiz Şubat ayının 27’sinde dört ayrı yeni dosya gizlilik kaydıyla eklenmişti.

VOA Türkçe servisine konuşan Razi Caniklgil, geçtiğimiz Eylül ayında Rıza Sarraf’ı eşi Ebru Gündeş ile birlikte bir otelde gördüğünü ve fotoğrafladığını belirterek, “Hakim Berman’a iki ayrı dilekçe yazdım. İlkinde gizlilik kararının kalkmasının kamu yararına olduğunu belirttim. İkinci dilekçede ise ilk dilekçedeki talebimin gerekçesini detaylarıyla anlattım. Tutuklu olduğu belirtilen Sarraf’ı, eşi Ebru Gündeş’le birlikte bir otelde yanlarında hiç bir federal güvenlik olmadan gördüğümü, fotoğrafladığımı ve konuyu haberleştirdiğimi belirterek, dava dosyasındaki gizlilik kararı olan dosyaların açıklanmasında kamu yararı olduğunu belirterek gizlilik kararının kaldırılmasını talep ettim. Verdiğim dilekçeden aylar sonra bugün dava dosyasına giren hakim kararına göre talebim kabul edilmedi” diye konuştu.

Sarraf davasını yakından takip eden VOA Türkçe New York muhabiri Can Kamiloğlu’nun, yaklaşık dört ay önce New York Güney Bölgesi Başsavcılığına, ‘Sarraf’ın cezaevinde olup olmadığı ve nerede olduğuna sorularının yer aldığı resmi başvurusu ise henüz cevaplanmadı.

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